Haryana

एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली, कहा- बेटिंग ऐप ने कई घर किए बर्बाद

Ajay Yadav17 August 2025 - 1:09 PM
2 minutes read
Elvish Yadav house firing :
एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली, कहा- बेटिंग ऐप ने कई घर बर्बाद किए

फटाफट पढ़ें

  • एल्विश यादव के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
  • हमले के वक्त एल्विश घर पर मौजूद नहीं थे
  • भाऊ गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है
  • नीरज और रितोलिया ने फायरिंग को अंजाम दिया
  • सट्टा ऐप प्रमोशन को वजह बताया गया है

Elvish Yadav House Firing : यूट्यूबर एल्विश यादव के घर रविवार सुबह हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है. गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसका दावा किया. पोस्ट में कहा गया कि एल्विश ने बेटिंग ऐप का प्रचार कर कई परिवारों को बर्बादी की ओर धेकला हैं.

हरियाणा के यूट्यूबर एल्विश यादव के घर में फायरिंग के मामले को लेकर एक नया खुलासा हुआ है. रविवार सुबह एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग के गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने ली. इस बात की जानकारी गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए दी. फायरिंग करने का कारण बताते हुए उन्होंने पोस्ट में लिखा कि एल्विश ने बेटिंग ऐप को प्रमोट कर कई घर बर्बाद कर दिए हैं.

गुरुग्राम में यूट्यूबर के घर ताबड़तोड़ फायरिंग

बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर रविवार सुबह करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई थी. जिस समय यह घटना हुई उस वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई.

भाऊ गैंग ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी

भाऊ गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई एक पोस्ट में दावा किया गया है कि रविवार को एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने की थी. पोस्ट में लिखा गया कि यह हमला गैंग की ओर से एल्विश को पहचान देने के लिए किया गया है. साथ ही आरोप लगाया गया कि एल्विश ने सट्टे के ऐप का प्रचार कर कई परिवारों को तबाह किया है. गैंग ने सोशल मीडिया पर सक्रिय अन्य लोगों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोई भी सट्टे का प्रचार करता पाया गया, उसे कॉल या गोली का सामना करना पड़ सकता है. पोस्ट में यह भी लिखा गया कि सभी सट्टेबाज सतर्क रहें. हालांकि, इस पोस्ट की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav17 August 2025 - 1:09 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर फायरिंग, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार

गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर फायरिंग, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार

17 August 2025 - 10:53 AM
Photo of हरियाणा की गौशालाओं को CM सैनी का तोहफा, 1.80 करोड़ के अनुदान का किया वितरण

हरियाणा की गौशालाओं को CM सैनी का तोहफा, 1.80 करोड़ के अनुदान का किया वितरण

16 August 2025 - 5:31 PM
Photo of अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि और हरियाणा में 11,000 करोड़ की सड़कें – मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान

अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि और हरियाणा में 11,000 करोड़ की सड़कें – मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान

16 August 2025 - 10:42 AM
Photo of रोहतक में 79वां स्वतंत्रता दिवस: सीएम सैनी के बड़े ऐलान, किसानों से लेकर महिलाओं तक मिला तोहफा

रोहतक में 79वां स्वतंत्रता दिवस: सीएम सैनी के बड़े ऐलान, किसानों से लेकर महिलाओं तक मिला तोहफा

15 August 2025 - 10:27 AM
Photo of 5 साल का इंतजार खत्म! सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज को दी बड़ी सौगात, पूरे हरियाणा में हुआ ऐतिहासिक वितरण

5 साल का इंतजार खत्म! सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज को दी बड़ी सौगात, पूरे हरियाणा में हुआ ऐतिहासिक वितरण

13 August 2025 - 12:59 PM
Photo of प्रकृति की रक्षा में हरियाणा का संकल्प, मुख्यमंत्री सैनी ने वन महोत्सव में की बड़ी घोषणाएं

प्रकृति की रक्षा में हरियाणा का संकल्प, मुख्यमंत्री सैनी ने वन महोत्सव में की बड़ी घोषणाएं

10 August 2025 - 4:03 PM
Photo of रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार का महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का तोहफा

रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार का महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का तोहफा

6 August 2025 - 9:05 PM
Photo of हर गरीब के सिर पर छत का सपना साकार, हरियाणा में 3884 परिवारों को मिले प्लॉट आवंटन पत्र

हर गरीब के सिर पर छत का सपना साकार, हरियाणा में 3884 परिवारों को मिले प्लॉट आवंटन पत्र

4 August 2025 - 3:06 PM
Photo of कृष्ण लाल पंवार ने की अनिल विज की तारीफ: कहा जन-जन में लोकप्रिय हैं अनिल विज

कृष्ण लाल पंवार ने की अनिल विज की तारीफ: कहा जन-जन में लोकप्रिय हैं अनिल विज

2 August 2025 - 11:30 PM
Photo of खेल महाकुंभ 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में CM नायब सिंह सैनी की शिरकत, प्रदेश भर से आए खिलाड़ी

खेल महाकुंभ 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में CM नायब सिंह सैनी की शिरकत, प्रदेश भर से आए खिलाड़ी

2 August 2025 - 5:25 PM
Back to top button