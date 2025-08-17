फटाफट पढ़ें

एल्विश यादव के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग

हमले के वक्त एल्विश घर पर मौजूद नहीं थे

भाऊ गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है

नीरज और रितोलिया ने फायरिंग को अंजाम दिया

सट्टा ऐप प्रमोशन को वजह बताया गया है

Elvish Yadav House Firing : यूट्यूबर एल्विश यादव के घर रविवार सुबह हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है. गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसका दावा किया. पोस्ट में कहा गया कि एल्विश ने बेटिंग ऐप का प्रचार कर कई परिवारों को बर्बादी की ओर धेकला हैं.

हरियाणा के यूट्यूबर एल्विश यादव के घर में फायरिंग के मामले को लेकर एक नया खुलासा हुआ है. रविवार सुबह एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग के गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने ली. इस बात की जानकारी गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए दी. फायरिंग करने का कारण बताते हुए उन्होंने पोस्ट में लिखा कि एल्विश ने बेटिंग ऐप को प्रमोट कर कई घर बर्बाद कर दिए हैं.

गुरुग्राम में यूट्यूबर के घर ताबड़तोड़ फायरिंग

बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर रविवार सुबह करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई थी. जिस समय यह घटना हुई उस वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई.

भाऊ गैंग ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी

भाऊ गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई एक पोस्ट में दावा किया गया है कि रविवार को एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने की थी. पोस्ट में लिखा गया कि यह हमला गैंग की ओर से एल्विश को पहचान देने के लिए किया गया है. साथ ही आरोप लगाया गया कि एल्विश ने सट्टे के ऐप का प्रचार कर कई परिवारों को तबाह किया है. गैंग ने सोशल मीडिया पर सक्रिय अन्य लोगों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोई भी सट्टे का प्रचार करता पाया गया, उसे कॉल या गोली का सामना करना पड़ सकता है. पोस्ट में यह भी लिखा गया कि सभी सट्टेबाज सतर्क रहें. हालांकि, इस पोस्ट की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप