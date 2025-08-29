Cm bhagwant mann salary donation : पंजाब इन दिनों प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है. भारी बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है. घर उजड़ गए, खेत डूब गए और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. ऐसे मुश्किल वक्त में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने ऐलान किया है कि वे खुद, उनकी पूरी कैबिनेट और आम आदमी पार्टी (आप) के सभी विधायक अपने एक महीने का वेतन बाढ़ राहत कार्यों के लिए दान करेंगे.

सरकार ने भरोसा दिलाया, राहत कैंपों से लगातार मदद जारी

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि प्रकृति के इस कहर ने पंजाब को गहरी चोट दी है, लेकिन संकट की इस घड़ी में पंजाबी एक-दूसरे का हाथ थामकर मजबूती से खड़े रहेंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार और प्रशासन दोनों ही पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुँचाई जाएगी.

बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस समय राहत कैंप चल रहे हैं, जहाँ लोगों को खाना, राशन और दवाइयाँ दी जा रही हैं. मुख्यमंत्री का मानना है कि जब तक हर प्रभावित व्यक्ति को सुरक्षित और स्थिर जीवन नहीं मिल जाता, तब तक ये अभियान जारी रहेगा.

सोशल मीडिया पर पंजाब सरकार के फैसले की सराहना

पंजाब सरकार के इस कदम को लोगों ने काफी सराहा है. सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि ऐसे फैसले ही असली सेवा भाव और जनता के प्रति ज़िम्मेदारी को दिखाते हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनकी टीम का यह योगदान निश्चित रूप से हजारों परिवारों के लिए राहत की किरण बनेगा.

