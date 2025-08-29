Punjabराज्य

CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान: खुद और पूरी AAP टीम देंगे 1 महीने का वेतन, बाढ़ पीड़ितों को मिलेगी राहत

Amzad Khan29 August 2025 - 1:29 PM
1 minute read
Cm bhagwant mann salary donation
सीएम मान का वेतन दान, बाढ़ पीड़ितों के लिए उम्मीद की किरण

Cm bhagwant mann salary donation : पंजाब इन दिनों प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है. भारी बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है. घर उजड़ गए, खेत डूब गए और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. ऐसे मुश्किल वक्त में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने ऐलान किया है कि वे खुद, उनकी पूरी कैबिनेट और आम आदमी पार्टी (आप) के सभी विधायक अपने एक महीने का वेतन बाढ़ राहत कार्यों के लिए दान करेंगे.

सरकार ने भरोसा दिलाया, राहत कैंपों से लगातार मदद जारी

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि प्रकृति के इस कहर ने पंजाब को गहरी चोट दी है, लेकिन संकट की इस घड़ी में पंजाबी एक-दूसरे का हाथ थामकर मजबूती से खड़े रहेंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार और प्रशासन दोनों ही पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुँचाई जाएगी.

बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस समय राहत कैंप चल रहे हैं, जहाँ लोगों को खाना, राशन और दवाइयाँ दी जा रही हैं. मुख्यमंत्री का मानना है कि जब तक हर प्रभावित व्यक्ति को सुरक्षित और स्थिर जीवन नहीं मिल जाता, तब तक ये अभियान जारी रहेगा.

सोशल मीडिया पर पंजाब सरकार के फैसले की सराहना

पंजाब सरकार के इस कदम को लोगों ने काफी सराहा है. सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि ऐसे फैसले ही असली सेवा भाव और जनता के प्रति ज़िम्मेदारी को दिखाते हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनकी टीम का यह योगदान निश्चित रूप से हजारों परिवारों के लिए राहत की किरण बनेगा.

यह भी पढ़ें : पंजाब में बाढ़ से हाहाकार…. CM भगवंत मान की सरकार ने चलाया मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, 5290 लोग सुरक्षित

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan29 August 2025 - 1:29 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा की

पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा की

29 August 2025 - 1:45 PM
Photo of सहकारी संस्थाओं की सभी बैठकें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी, रजिस्ट्रार के निर्देश

सहकारी संस्थाओं की सभी बैठकें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी, रजिस्ट्रार के निर्देश

29 August 2025 - 1:22 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ से हाहाकार…. CM भगवंत मान की सरकार ने चलाया मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, 5290 लोग सुरक्षित

पंजाब में बाढ़ से हाहाकार…. CM भगवंत मान की सरकार ने चलाया मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, 5290 लोग सुरक्षित

29 August 2025 - 12:18 PM
Photo of राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द: कौन हैं जस्टिस समीर जैन, जिनका ऐतिहासिक फैसला बन गया चर्चा का विषय

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द: कौन हैं जस्टिस समीर जैन, जिनका ऐतिहासिक फैसला बन गया चर्चा का विषय

28 August 2025 - 11:11 PM
Photo of पंजाब वित्त मंत्री की यूनियन नेताओं से मुलाकात, शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर हुई चर्चा

पंजाब वित्त मंत्री की यूनियन नेताओं से मुलाकात, शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर हुई चर्चा

28 August 2025 - 10:46 PM
Photo of फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

28 August 2025 - 10:16 PM
Photo of राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के निर्देश, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तालमेल और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए

राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के निर्देश, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तालमेल और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए

28 August 2025 - 10:11 PM
Photo of 179वें दिन पंजाब पुलिस ने 99 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 333 स्थानों पर की छापेमारी

179वें दिन पंजाब पुलिस ने 99 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 333 स्थानों पर की छापेमारी

28 August 2025 - 9:57 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ नियंत्रण के लिए 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय, जिलावार जारी हुए हेल्पलाइन नंबर

पंजाब में बाढ़ नियंत्रण के लिए 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय, जिलावार जारी हुए हेल्पलाइन नंबर

28 August 2025 - 9:29 PM
Photo of हाई पेइंग जॉब्स में नोएडा नंबर वन, प्रति व्यक्ति आय में भी अव्वल

हाई पेइंग जॉब्स में नोएडा नंबर वन, प्रति व्यक्ति आय में भी अव्वल

28 August 2025 - 9:05 PM
Back to top button