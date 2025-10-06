फटाफट पढ़ें

राहुल गांधी ने परिवार से बात की

युवक को आखिरी में राहुल याद आए

हिंसा पर सख्त कार्रवाई की मांग

आरोपियों ने योगी समर्थक बताया

पांच आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा

Raebareli News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में उसके पिता और भाई से बात की है. उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में वह पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं. इस जानकारी को कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने रविवार (5 अक्टूबर) को साझा किया.

पवन खेड़ा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि पीट-पीटकर जान लेने की यह घटना हृदय विदारक है. उन्होंने कहा, ‘अंतिम क्षणों में जब उसे लाठी और बेल्ट से बेरहमी से पीटा जा रहा था, तब युवक को अपनी आखिरी उम्मीद- राहुल गांधी की याद आ रही थी.’

इस असहनीय दुःख की घड़ी में उनके साथ

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ‘राहुल गांधी संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उनके लिए यह बेहद दुखद है. उन्होंने मृतक के पिता और भाई से व्यक्तिगत रूप से बात की है और वह इस असहनीय दुःख की घड़ी में उनके साथ हैं.’

पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत में पीट-पीटकर हत्या के मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि ऐसे हिंसक तत्वों को कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके.

राहुल गांधी ने रायबरेली हत्या का वीडियो देखा

राहुल गांधी फिलहाल दक्षिण अमेरिका के चार देशों का दौरा कर रहे हैं. वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि उन्हें रायबरेली का एक परेशान करने वाला वीडियो मिला है, जिसमें एक दलित युवक हरिओम को कुछ अपराधियों ने पीट-पीटकर मार दिया.

उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा कि जब हरिओम ने बार-बार ‘राहुल गांधी’ कहा, तो अपराधियों ने खुद को योगी के समर्थक बताया. शमा ने कहा कि यूपी की योगी- मोदी सरकार की नफरत की राजनीति दलितों और कमजोरो की जान ले रही है. मुसलमानों पर हमले, महिलाओं की सुरक्षा का अभाव और दलित- पिछड़ों पर हमले हो रहे है. बीजेपी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है.

पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया

बता दें कि रायबरेली में हरिओम को ड्रोन चोर समझकर पीट-पीटकर उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने रायबरेली से शनिवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने बताया कि हरिओम कथित तौर पर मानसिक रूप से कमजोर था और दांडेपुर जमुनापुर स्थित अपने ससुराल जा रहा था, तभी भीड़ ने उसे घेर लिया और उस पर चोरी के इरादे से ड्रोन से घरों पर निशान लगाने वाले गिरोह का सदस्य होने का आरोप लगाया. उसे बेल्ट और लाठियों से पीटा गया और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई.

