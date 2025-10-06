Uttar Pradesh

रायबरेली में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या, राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से की बात

Ajay Yadav6 October 2025 - 9:53 AM
2 minutes read
Raebareli News :
रायबरेली में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या, राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से की बात

फटाफट पढ़ें

  • राहुल गांधी ने परिवार से बात की
  • युवक को आखिरी में राहुल याद आए
  • हिंसा पर सख्त कार्रवाई की मांग
  • आरोपियों ने योगी समर्थक बताया
  • पांच आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा

Raebareli News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में उसके पिता और भाई से बात की है. उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में वह पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं. इस जानकारी को कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने रविवार (5 अक्टूबर) को साझा किया.

पवन खेड़ा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि पीट-पीटकर जान लेने की यह घटना हृदय विदारक है. उन्होंने कहा, ‘अंतिम क्षणों में जब उसे लाठी और बेल्ट से बेरहमी से पीटा जा रहा था, तब युवक को अपनी आखिरी उम्मीद- राहुल गांधी की याद आ रही थी.’

इस असहनीय दुःख की घड़ी में उनके साथ

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ‘राहुल गांधी संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उनके लिए यह बेहद दुखद है. उन्होंने मृतक के पिता और भाई से व्यक्तिगत रूप से बात की है और वह इस असहनीय दुःख की घड़ी में उनके साथ हैं.’

पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत में पीट-पीटकर हत्या के मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि ऐसे हिंसक तत्वों को कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके.

राहुल गांधी ने रायबरेली हत्या का वीडियो देखा

राहुल गांधी फिलहाल दक्षिण अमेरिका के चार देशों का दौरा कर रहे हैं. वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि उन्हें रायबरेली का एक परेशान करने वाला वीडियो मिला है, जिसमें एक दलित युवक हरिओम को कुछ अपराधियों ने पीट-पीटकर मार दिया.

उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा कि जब हरिओम ने बार-बार ‘राहुल गांधी’ कहा, तो अपराधियों ने खुद को योगी के समर्थक बताया. शमा ने कहा कि यूपी की योगी- मोदी सरकार की नफरत की राजनीति दलितों और कमजोरो की जान ले रही है. मुसलमानों पर हमले, महिलाओं की सुरक्षा का अभाव और दलित- पिछड़ों पर हमले हो रहे है. बीजेपी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है.

पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया

बता दें कि रायबरेली में हरिओम को ड्रोन चोर समझकर पीट-पीटकर उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने रायबरेली से शनिवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने बताया कि हरिओम कथित तौर पर मानसिक रूप से कमजोर था और दांडेपुर जमुनापुर स्थित अपने ससुराल जा रहा था, तभी भीड़ ने उसे घेर लिया और उस पर चोरी के इरादे से ड्रोन से घरों पर निशान लगाने वाले गिरोह का सदस्य होने का आरोप लगाया. उसे बेल्ट और लाठियों से पीटा गया और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 October 2025 - 9:53 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of CJI गवई पर हमले की कोशिश, मायावती-अखिलेश और इमरान मसूद ने जताई नाराजगी

CJI गवई पर हमले की कोशिश, मायावती-अखिलेश और इमरान मसूद ने जताई नाराजगी

7 October 2025 - 8:59 AM
Photo of रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर ब्रजेश पाठक ने जताया दुख, कहा- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर ब्रजेश पाठक ने जताया दुख, कहा- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

6 October 2025 - 1:32 PM
Photo of यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 24 घंटे में बारिश और ठंडी हवाओं से बढ़ेगी ठंडक

यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 24 घंटे में बारिश और ठंडी हवाओं से बढ़ेगी ठंडक

6 October 2025 - 8:54 AM
Photo of कानपुर मामले पर अखिलेश का तंज, कहा- ‘कट्टा नहीं, रावण बनने के लिए कर रहे थे आवेदन’

कानपुर मामले पर अखिलेश का तंज, कहा- ‘कट्टा नहीं, रावण बनने के लिए कर रहे थे आवेदन’

5 October 2025 - 7:26 PM
Photo of ‘बरेली को किसी भी सूरत में संभल बनने नहीं देंगे’, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का सपा पर हमला

‘बरेली को किसी भी सूरत में संभल बनने नहीं देंगे’, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का सपा पर हमला

5 October 2025 - 7:03 PM
Photo of “आई लव मोहम्मद” पोस्टर से लोगों को भड़काने की साजिश, मेरठ पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार

“आई लव मोहम्मद” पोस्टर से लोगों को भड़काने की साजिश, मेरठ पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार

5 October 2025 - 5:03 PM
Photo of ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर साधा निशाना, कहा- ‘A फॉर अखिलेश, D फॉर डिंपल, P फॉर परिवार

ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर साधा निशाना, कहा- ‘A फॉर अखिलेश, D फॉर डिंपल, P फॉर परिवार

4 October 2025 - 3:40 PM
Photo of सपा नेताओं के बरेली प्रवेश पर पाबंदी, माता प्रसाद पांडेय को लखनऊ में रोका गया

सपा नेताओं के बरेली प्रवेश पर पाबंदी, माता प्रसाद पांडेय को लखनऊ में रोका गया

4 October 2025 - 11:00 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी, 34 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी, 34 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की चेतावनी

4 October 2025 - 7:56 AM
Photo of दंगाइयों को देंगे ऐसी सजा कि…, विधायक मयंकेश्वर शरण सिंंह ने कानून व्यवस्था पर कर दी बड़ी बात

दंगाइयों को देंगे ऐसी सजा कि…, विधायक मयंकेश्वर शरण सिंंह ने कानून व्यवस्था पर कर दी बड़ी बात

3 October 2025 - 4:14 PM
Back to top button