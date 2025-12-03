Punjab

Bath Castle Firing : लुधियाना में गोलीबारी के बाद मैरिज पैलेस सील, मुख्य आरोपी अरोड़ा अब भी फरार

Karan Panchal3 December 2025 - 1:57 PM
1 minute read
Bath Castle Firing
Bath Castle Firing : लुधियाना में गोलीबारी के बाद मैरिज पैलेस सील, मुख्य आरोपी अरोड़ा अब भी फरार

Bath Castle Firing : लुधियाना के Bath Castle फायरिंग मामले में पुलिस ने मैरिज पैलेस को सील कर दिया है। इसके साथ ही परमिट रद्द करने की बातें चर्चा में है। वहीं मामले का मुख्य आरोपी शुभम अरोड़ा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

शादी में फायरिंग के दौरान 2 की मौत

लुधियाना के पक्खोवाल रोड पर बने Bath Castle में 3 दिन पहले शादी थी। इस शादी में अंकर और शुभम मोटा गैंग के बीच में किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई और उसके बाद फायरिंग होने लगी। पैलेस में करीब 30 राउंड फायरिंग हुई। जिसमें जालंधर की रहने वाली व दूल्हे की मौसी नीरू की गोली लगने से मौत हो गई।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

वहीं दूल्हे के दोस्त और हौजरी कारोबारी वासु की भी गोली लगने के बाद तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। इस केस में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है लेकिन आरोपियों की अभी पहचान सार्वजनिक नहीं की है। पुलिस ने इस मामले में अलग-अलग टीमें बनाई हैं, जो आरोपी की तलाश कर रही है।

ये भी पढ़ें- कांग्रेस ने PM मोदी का AI वीडियो X पर किया शेयर, BJP बोली- जनता माफ नहीं करेगी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal3 December 2025 - 1:57 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब रोडवेज बस से टकराया ट्रक, 4 की मौत, कई घायल

पंजाब रोडवेज बस से टकराया ट्रक, 4 की मौत, कई घायल

3 December 2025 - 2:48 PM
Photo of पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

3 December 2025 - 12:45 PM
Photo of लुधियाना में 4 से 6 दिसंबर तक पेंशनर सेवा मेला-2, ई-केवाईसी और डिजिटल सर्टिफिकेट की सुविधा

लुधियाना में 4 से 6 दिसंबर तक पेंशनर सेवा मेला-2, ई-केवाईसी और डिजिटल सर्टिफिकेट की सुविधा

3 December 2025 - 12:44 PM
Photo of Punjab News : हिमाचल घूमने गए परिवार के घर चोरी, सोना और कैश लेकर फरार लुटेरे

Punjab News : हिमाचल घूमने गए परिवार के घर चोरी, सोना और कैश लेकर फरार लुटेरे

3 December 2025 - 12:30 PM
Photo of अमृतसर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर शार्प शूटर बलजिंदर सिंह को किया गिरफ्तार

अमृतसर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर शार्प शूटर बलजिंदर सिंह को किया गिरफ्तार

3 December 2025 - 12:03 PM
Photo of पंजाब पुलिस के कॉन्स्टेबल गुरसिमरन ने रचा इतिहास, बने एयर फ़ोर्स फ्लाइंग ऑफिसर

पंजाब पुलिस के कॉन्स्टेबल गुरसिमरन ने रचा इतिहास, बने एयर फ़ोर्स फ्लाइंग ऑफिसर

3 December 2025 - 10:51 AM
Photo of पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

3 December 2025 - 10:10 AM
Photo of तरनतारन में गैंगस्टर आकाशदीप के साथ एनकाउंटर, पुलिस ने जब्त की पिस्टल और बाइक

तरनतारन में गैंगस्टर आकाशदीप के साथ एनकाउंटर, पुलिस ने जब्त की पिस्टल और बाइक

3 December 2025 - 9:22 AM
Photo of CM भगवंत मान ने जापान में उद्योगपतियों से की मुलाकात, पंजाब में निवेश का न्योता दिया

CM भगवंत मान ने जापान में उद्योगपतियों से की मुलाकात, पंजाब में निवेश का न्योता दिया

3 December 2025 - 8:46 AM
Photo of जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से पहले हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से पहले हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

2 December 2025 - 6:02 PM
Back to top button