Bath Castle Firing : लुधियाना के Bath Castle फायरिंग मामले में पुलिस ने मैरिज पैलेस को सील कर दिया है। इसके साथ ही परमिट रद्द करने की बातें चर्चा में है। वहीं मामले का मुख्य आरोपी शुभम अरोड़ा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

शादी में फायरिंग के दौरान 2 की मौत

लुधियाना के पक्खोवाल रोड पर बने Bath Castle में 3 दिन पहले शादी थी। इस शादी में अंकर और शुभम मोटा गैंग के बीच में किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई और उसके बाद फायरिंग होने लगी। पैलेस में करीब 30 राउंड फायरिंग हुई। जिसमें जालंधर की रहने वाली व दूल्हे की मौसी नीरू की गोली लगने से मौत हो गई।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

वहीं दूल्हे के दोस्त और हौजरी कारोबारी वासु की भी गोली लगने के बाद तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। इस केस में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है लेकिन आरोपियों की अभी पहचान सार्वजनिक नहीं की है। पुलिस ने इस मामले में अलग-अलग टीमें बनाई हैं, जो आरोपी की तलाश कर रही है।

