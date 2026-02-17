राजनीतिविदेश

बांग्लादेश में नया अध्याय शुरु, तारिक रहमान बने PM, कैबिनेट में दो अल्पसंख्यक नेताओं को भी मिला स्थान

Shanti Kumari17 February 2026 - 4:44 PM
1 minute read
Bangladesh PM Oath Ceremony

Bangladesh PM Oath Ceremony : बांग्लादेश की राजनीति का आज नया अध्याय शुरु हो गया है। हाल ही में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के चेयरमैन तारिक रहमान ने बहुमत हासिल कर नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आज उन्होंने पीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह संविधान के अनुसार संसद के साउथ प्लाजा में हुआ, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने रहमान को पीएम पद की शपथ दिलाई। इस दौरान मौके पर लगभग 1,200 अतिथि मौजूद थे। 

कैबिनेट में दो अल्पसंख्य नेता शामिल

बता दें कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपनी नई कैबिनेट के नामों का खुलासा भी कर दिया है, जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली। रहमान के कैबिनेट में कुल 25 मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं। गौर करने वाली बात ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय के दो नेताओं को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। इनमें निताई रॉय चौधरी और दीपेन दीवान का नाम शामिल है।

सभी कैबिनेट व राज्य मंत्रियों के नाम

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, अमीर खोशरू महमूद चौधरी, सलाहुद्दीन अहमद, इकबाल हसन महमूद, मेजर (रिटायर्ड) हाफिज उद्दीन अहमद बीर बिक्रम, अबू जफर मोहम्मद जाहिद हुसैन, डॉ. खलीलुर रहमान, अब्दुल अव्वल मिंटू, काजी शाह मोफज्जल हुसैन कैकोबाद, मिजानुर रहमान मीनू, निताई रॉय चौधरी (हिंदू नेता), खंडेकर अब्दुल मुक्तदिर, अरिफुल हक चौधरी, जहीर उद्दीन स्वपन, मोहम्मद अमीन उर रशीद, अफरोजा खानम रीटा, शाहिद उद्दीन चौधरी एनी, असदुल हबीब दुलु, मोहम्मद असदुज्जमां, जकारिया ताहिर, दीपेन दीवान (अल्पसंख्यक), एएनएम एहसानुल हक मिलन, सरदार मोहम्मद सखावत हुसैन, फकीर महबूब अनम, और शेख रबीउल आलम।

राज्य मंत्रियों के नाम

एम रशीदुज्जमां मिल्लत, अनिंद्य इस्लाम अमित, एमडी शरीफुल आलम, शमा ओबैद इस्लाम, सुल्तान सलाहुद्दीन टुकू, बैरिस्टर कैसर कमाल, फरहाद हुसैन आजाद, एमडी अमीनुल हक (टेक्नोक्रेट), मीर मोहम्मद हेलाल उद्दीन, हबीबुर रशीद, एमडी राजीब अहसन, एमडी अब्दुल बारी, मीर शाहे आलम, जोनायद अब्दुर रहीम साकी, इशराक़ हुसैन, फरजाना शर्मिन, शेख फ़रीदुल इस्लाम, नुरुल हक नूर, यासर खान चौधरी, एम इकबाल हुसैन, एमए मुहिथ, अहमद सोहेल मंजूर, बॉबी हज्जाज और अली नेवाज महमूद खैयाम।

ये भी पढ़ें – लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari17 February 2026 - 4:44 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पाकिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला, 11 पुलिसकर्मियों की मौत, कई आम नागरिक घायल

पाकिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला, 11 पुलिसकर्मियों की मौत, कई आम नागरिक घायल

17 February 2026 - 4:15 PM
Photo of लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला

लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला

17 February 2026 - 4:10 PM
Photo of पाकिस्तान के 14 दिग्गज पूर्व क्रिकेटर्स ने सरकार को लिखी चिट्ठी, इमरान खान की लिए की ये अपील

पाकिस्तान के 14 दिग्गज पूर्व क्रिकेटर्स ने सरकार को लिखी चिट्ठी, इमरान खान की लिए की ये अपील

17 February 2026 - 3:40 PM
Photo of डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा -जेफरी एपस्टीन नहीं चाहता था कि मैं राष्ट्रपति बनूं, मेरे खिलाफ कर रहा था काम

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा -जेफरी एपस्टीन नहीं चाहता था कि मैं राष्ट्रपति बनूं, मेरे खिलाफ कर रहा था काम

17 February 2026 - 11:01 AM
Photo of भूपेन बोरा ने लिया यू-टर्न, पार्टी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद इस्तीफा वापल लेने का किया फैसला

भूपेन बोरा ने लिया यू-टर्न, पार्टी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद इस्तीफा वापल लेने का किया फैसला

16 February 2026 - 5:49 PM
Photo of स्विट्जरलैंड में बड़ा ट्रेन हादसा, 80 लोगों को ले जा रही पैसेंजर ट्रेन डिरेल, कई लोग घायल

स्विट्जरलैंड में बड़ा ट्रेन हादसा, 80 लोगों को ले जा रही पैसेंजर ट्रेन डिरेल, कई लोग घायल

16 February 2026 - 5:35 PM
Photo of नवनीत राणा की हुमायूं कबीर को कड़ी चेतावनी, कब्र के लिए नहीं मिलेगी जगह, बाबरी मस्जिद को…

नवनीत राणा की हुमायूं कबीर को कड़ी चेतावनी, कब्र के लिए नहीं मिलेगी जगह, बाबरी मस्जिद को…

16 February 2026 - 5:15 PM
Photo of इज़राइली सेना ने लेबनान में किया बड़ा धमाका, हिज़्बुल्लाह आतंकवादी ढेर

इज़राइली सेना ने लेबनान में किया बड़ा धमाका, हिज़्बुल्लाह आतंकवादी ढेर

16 February 2026 - 4:04 PM
Photo of विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका, भूपेन बोरा ने ये आरोप लगाते हुए दिया इस्तीफा

विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका, भूपेन बोरा ने ये आरोप लगाते हुए दिया इस्तीफा

16 February 2026 - 2:55 PM
Photo of हिमंत सरमा मामले में SC का दखल से इनकार, कहा – पहले हाईकोर्ट जाएं, उसकी अधिकारिता को कमतर न आंकें

हिमंत सरमा मामले में SC का दखल से इनकार, कहा – पहले हाईकोर्ट जाएं, उसकी अधिकारिता को कमतर न आंकें

16 February 2026 - 2:17 PM
Back to top button