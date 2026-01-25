Bangladesh Violence : बांग्लादेश में एक और हिन्दू जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई है। मामला नरसिंदी जिले के पुलिस लाइंस से सटे मस्जिद मार्केट इलाके में हुई, जहां 23 साल के चंचल चंद्र भौमिक का जला हुआ शव बरामद हुआ। चंचल गैराज में काम करता था।

पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

रात के समय किसी ने बाहर से शटर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना के वक्त चंचल गैराज के अंदर सो रहा था। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। जिसमें चंचल चंद्र भौमिक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

परिवार का इकलौता कमाने वाला

चंचल अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जो अपने पिता की मौत के बाद अपनी बीमार मां, विकलांग बड़े भाई और छोटे भाई की देखभाल करता था। वह पिछले छह सालों से नरसिंदी के एक स्थानीय गैराज में काम कर रहा था और वहीं रहता था।

पेड़ पर लटकाकर लगा दी थी आग

बता दें कि इससे पहले 18 दिसंबर 2025 को मैमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था। उसके बाद भी दरिंदो का मन नहीं भरा और उन्होंने उनके शव को पेड़ पर लटकाकर आग लगा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 40 दिनों अब तक 10 हिंदुओं की निर्मम हत्या हो चुकी है।

