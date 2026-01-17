राष्ट्रीय

बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी, 10 करोड़ की रंगदारी मांगी

Ajay Yadav17 January 2026 - 10:55 AM
2 minutes read
फटाफट फढ़े:

  • बी प्राक को जान से मारने की धमकी
  • 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी
  • दिलनूर को किया गया धमकी भरा फोन
  • कॉलर ने खुद को आरजू बिश्नोई बताया
  • SSP मोहाली में शिकायत, जांच शुरू

B Praak Threat : देश के मशहूर बॉलीवुड और पंजाबी गायक बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बी प्राक से दस करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है. गैंग द्वारा गायक बी प्राक के साथी दिलनूर को फोन करके दस करोड़ रुपए की मांग की है. गैंग के द्वारा एक सप्ताह में पैसे देने के लिए कहा गया है. इस मामले में मोहाली में शिकायत दर्ज कराई गई है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी भरा फोन करने वाले शख्स ने खुद का नाम आरजू बिश्नोई बताया है. बी प्राक को दी गई धमकी में कहा गया है कि “दस करोड़ रुपए दो, नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे.”

धमकी के बाद SSP मोहाली में शिकायत

पंजाबी गायक दिलनूर ने धमकी भरा फोन आने के बाद SSP मोहाली के पास शिकायत दर्ज कराई है. उनकी शिकायत के अनुसार, फोन करने वाले ने खुद को आरजू बिश्नोई बताया और दिलनूर से कहा कि वह अपने दोस्त, बॉलीवुड और पंजाबी गायक बी प्राक को बताएं कि वह दस करोड़ रुपये की फिरौती दे दें, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर परिणाम बुरे होंगे.

आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई देश का एक कुख्यात गैंगेस्टर है, जो इस समय जेल में बंद है और वहां से गैंग को ऑपरेट करता है. पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस का नाम सामने आया था.

विदेशी नंबर से धमकी

दिलनूर की शिकायत के मुताबिक, पांच जनवरी को उन्हें एक विदेशी नंबर से दो मिस्ड कॉल आए, जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया. फिर 6 जनवरी को उन्हें एक दूसरे विदेशी नंबर से फोन आया. जब दिलनूर ने फोन उठाया और बातचीत संदिग्ध लगी, तो उन्होंने फोन काट दिया. इसके बाद, उन्हें एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें फिरौती की धमकी थी. ऑडियो मैसेज में,फोन करने वाले ने कथित तौर पर कहा कि एक सप्ताह के अंदर दस करोड़ रुपये देने होंगे, नहीं तो बी प्राक को बड़ा नुकसान होगा. वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

