Uttar Pradesh

आजम खान 23 महीने बाद रिहा, समर्थकों ने फूलों से किया स्वागत, रामपुर में बड़े स्तर पर तैयारियां

Ajay Yadav23 September 2025 - 1:05 PM
1 minute read
UP News :
फटाफट पढ़ें

  • आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए
  • समर्थकों ने फूलों से उनका जोरदार स्वागत किया
  • कानूनी अड़चन के बाद रिहाई संभव हो सकी
  • आजम खान सीधे रामपुर घर जाएंगे
  • बेटे अदीब ने खुशी जताई, आगे खुद बोलेंगे

UP News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं. उनकी रिहाई की खबर के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला. जेल से बाहर निकलते ही उन्हें फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया. आजम खान सीधे अपने घर रामपुर जाएंगे. वहां भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं.

सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर आएं हैं. उनके बड़े बेटे अदीब आजम उन्हें साथ लेने सीतापुर पहले ही पहुंच गए थे. उनके स्वागत के लिए सुबह तड़के से ही समर्थक जेल के बाहर इकट्ठा होने शुरु हो गए थे. हालांकि उनकी रिहाई में कानूनी अड़चन की वजह से थोड़ी देरी हो गई.

आजम खान सीधे रामपुर घर जाएंगे

बता दें कि आजम खान की रिहाई सुबह सात बजे होनी थी लेकिन कुछ कानूनी बाधाओं के कारण इसमें देरी हो गई. उन्हें दो बॉन्ड भरने थे, जो केवल कोर्ट खुलने के बाद ही भरे जा सकते थे. कोर्ट दस बजे खुली और उसके बाद उनके वकीलों ने दोनों बॉन्ड जमा किए. इसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया और वे अब जेल से बाहर आ गए हैं.

आजम खान के बेटे अदीब ने कहा कि आजम खान की रिहाई का दिन बहुत ही खुशी भरा है. यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व और उल्लास का पल है. उन्होंने कहा कि आज के असली हीरो आजम खान हैं और अब जो भी बात करनी होगी, वे खुद करेंगे. आजम खान की जेल से रिहाई के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है.

