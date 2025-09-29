Uttar Pradesh

  • आजम खान जेल से जमानत पर रिहा हुए
  • मुख्तार अंसारी की मौत से उन्हें डर लगा
  • जेल में खाने-पीने से डर महसूस हुआ
  • मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई
  • आठ को अखिलेश से मुलाकात होगी

UP News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हो चुके हैं और फिलहाल दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जेल के अंदर का अपना डर जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कुछ भी खाने पीने में डर लगता था.

आजम खान और मुख्तार अंसारी दोनों ही नेता लंबे समय तक जेल में रहे हैं. मुख्तार अंसारी की मौत बांदा जेल में हार्ट अटैक से हुई थी. हालांकि इस मौत को लेकर कई सवाल उठाए गए. इस पर आजम खान ने भी अपनी चिंता और डर जाहिर किया है.

मुझे खाने-पीने से डर लगने लगा था

सपा नेता आजम खान ने कहा कि जैसे ही मुझे मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिली और मैंने यह टीवी पर देखा, उसके बाद से मैं अंदर से डर गया. उस घटना के बाद मुझे खाने-पीने से डर लगने लगा था. मुझे लगातार यह डर था कि जेल में मुख्तार जैसा ही कुछ मेरे साथ भी न कर दिया जाए.

मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी

मुख्तार अंसारी की मौत बांदा जेल में बंद रहते हुए हुई थी. उनके भाई अफजाल अंसारी और बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया था कि उन्हें जेल में खाने में जहर दिया गया था. हालांकि जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी. जिसे डॉक्टरों ने भी पुष्टि की थी. इसके बाद भी उस समय इस घटना को लेकर काफी विवाद और हंगामा हुआ था.

आठ को अखिलेश से मुलाकात होगी

बता दें कि आजम खान के जेल से आने के बाद से ही कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. ऐसे में आठ तारीख को उनसे अखिलेश यादव मुलाकात करने वाले हैं. आजम ने अखिलेश से अपील की है कि वह उनसे मिलने के लिए रामपुर के आवास पर ही आएं. उन्होंने कहा कि मुझे अखबार से पता चला है. गरीब का घर है, जिसके अंदर दो ढाई फीट पानी बरसात में भरा रहता है. कोई बड़े आदमी तशरीफ लाएंगे मेरी इज्जत होगी.

