Uttar Pradeshबड़ी ख़बर

अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश, युवक हिरासत में

Shanti Kumari10 January 2026 - 3:33 PM
1 minute read
Ayodhya News

Ayodhya News : अयोध्या में राम मंदिर के परिसर में एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसने धार्मिक समुदायों के बीच चिंता और असमंजस का माहौल पैदा कर दिया है। राम मंदिर परिसर में धार्मिक गतिविधियों के दौरान एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने राम मंदिर के परिसर में नमाज पढ़ने का प्रयास किया था।

घटना की जानकारी के अनुसार, यह युवक समुदाय विशेष से संबंधित बताया जा रहा है और उसे मंदिर परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश करते समय पकड़ा गया। इसके बाद स्थानीय समुदाय के कुछ सदस्यों ने युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया।

बताया जा रहा है कि राम मंदिर परिषद के दक्षिणी परकोटे पर युवक नमाज पढ़ रहा था। तभी कुछ लोगों की नजर पड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने पर युवक ने कथित तौर पर नारेबाजी शुरू कर दी। फिर बवाल होने पर सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। पकड़े गए युवक से खुफिया एजेंसी, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि, इस बारे में जिला प्रशासन कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहा है।

राम मंदिर क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को लेकर सख्त सुरक्षा उपायों के बावजूद यह घटना काफी चौंकाने वाली है। अयोध्या, जो धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र स्थल माना जाता है, वहां इस तरह की घटनाओं ने एक बार फिर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है।

स्थानीय पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी है और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस घटना को लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस घटना के बाद राम मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

ये भी पढ़ें – राम नगरी में 15 KM के दायरे में मांस बेचने पर प्रतिबंध, श्रद्धालु व संत समाज में खुशी की लहर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari10 January 2026 - 3:33 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Banda : राइफल क्लब मैदान की नीलामी पर सियासी बवाल, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा ऐलान

Banda : राइफल क्लब मैदान की नीलामी पर सियासी बवाल, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा ऐलान

10 January 2026 - 6:02 PM
Photo of राम नगरी में 15 KM के दायरे में मांस बेचने पर प्रतिबंध, श्रद्धालु व संत समाज में खुशी की लहर

राम नगरी में 15 KM के दायरे में मांस बेचने पर प्रतिबंध, श्रद्धालु व संत समाज में खुशी की लहर

10 January 2026 - 3:05 PM
Photo of कानपुर-लखनऊ हाइवे पर युवतियों का नागिन डांस वीडियो वायरल, पुलिस ने जांच शुरू की

कानपुर-लखनऊ हाइवे पर युवतियों का नागिन डांस वीडियो वायरल, पुलिस ने जांच शुरू की

10 January 2026 - 12:48 PM
Photo of प्यार के लिए आशिया बनी अंशिका, बरेली के आश्रम में मोनू संग हिंदू रीति-रिवाज से रचाई शादी

प्यार के लिए आशिया बनी अंशिका, बरेली के आश्रम में मोनू संग हिंदू रीति-रिवाज से रचाई शादी

10 January 2026 - 11:27 AM
Photo of गाजीपुर पहुंचे ओमप्रकाश राजभर, नए मतदाता जोड़ने और चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश

गाजीपुर पहुंचे ओमप्रकाश राजभर, नए मतदाता जोड़ने और चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश

10 January 2026 - 10:34 AM
Photo of हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 8 की मौके पर मौत, आंकड़ा बढ़ने की आशंका

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 8 की मौके पर मौत, आंकड़ा बढ़ने की आशंका

9 January 2026 - 5:20 PM
Photo of साकेत कोर्ट के टॉप फ्लोर से कूदकर कर्मचारी ने की आत्महत्या, मौके से सुसाइड नोट बरामद  

साकेत कोर्ट के टॉप फ्लोर से कूदकर कर्मचारी ने की आत्महत्या, मौके से सुसाइड नोट बरामद  

9 January 2026 - 4:00 PM
Photo of गृह मंत्रालय के बाहर TMC सांसदों का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसद

गृह मंत्रालय के बाहर TMC सांसदों का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसद

9 January 2026 - 2:19 PM
Photo of AAP ने मनरेगा को खत्म करने के विरोध में नाभा में केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीएम मोदी का फूंका पुतला

AAP ने मनरेगा को खत्म करने के विरोध में नाभा में केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीएम मोदी का फूंका पुतला

9 January 2026 - 1:19 PM
Photo of ‘बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट’ ओर ‘बेस्ट स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट’ पुरस्कार से पंजाब सम्मानित

‘बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट’ ओर ‘बेस्ट स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट’ पुरस्कार से पंजाब सम्मानित

9 January 2026 - 10:51 AM
Back to top button