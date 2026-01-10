Ayodhya News : अयोध्या में राम मंदिर के परिसर में एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसने धार्मिक समुदायों के बीच चिंता और असमंजस का माहौल पैदा कर दिया है। राम मंदिर परिसर में धार्मिक गतिविधियों के दौरान एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने राम मंदिर के परिसर में नमाज पढ़ने का प्रयास किया था।

घटना की जानकारी के अनुसार, यह युवक समुदाय विशेष से संबंधित बताया जा रहा है और उसे मंदिर परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश करते समय पकड़ा गया। इसके बाद स्थानीय समुदाय के कुछ सदस्यों ने युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया।

बताया जा रहा है कि राम मंदिर परिषद के दक्षिणी परकोटे पर युवक नमाज पढ़ रहा था। तभी कुछ लोगों की नजर पड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने पर युवक ने कथित तौर पर नारेबाजी शुरू कर दी। फिर बवाल होने पर सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। पकड़े गए युवक से खुफिया एजेंसी, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि, इस बारे में जिला प्रशासन कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहा है।

राम मंदिर क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को लेकर सख्त सुरक्षा उपायों के बावजूद यह घटना काफी चौंकाने वाली है। अयोध्या, जो धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र स्थल माना जाता है, वहां इस तरह की घटनाओं ने एक बार फिर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है।

स्थानीय पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी है और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस घटना को लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस घटना के बाद राम मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

