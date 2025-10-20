Uttar Pradesh

अयोध्या दीपोत्सव 2025 : 26 लाख दीपक जलाकर रामनगरी जगमगाई, देखें भव्य तस्वीरें

Ajay Yadav20 October 2025 - 8:43 AM
2 minutes read
Diwali 2025 :

फटाफट पढ़ें

• अयोध्या दीपोत्सव 2025 में नया रिकॉर्ड
• सरयू मैया आरती में सभी साधक शामिल
• गिनीज ने इसे विश्व कीर्तिमान घोषित किया
• छात्रों और संस्थाओं ने योगदान दिया
• मुख्यमंत्री योगी को प्रमाण पत्र मिला

Ayodhya Deepotsav 2025 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता से रामनगरी ने फिर से वैश्विक रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है.

दीपोत्सव ने हर साल नया रिकॉर्ड बनाया. योगी सरकार के नौवें और श्रीराम के 500 साल बाद अपने महल में विराजमान होने के दूसरे दीपोत्सव में अयोध्या ने फिर से दो नए रिकॉर्ड बनाए. दीपोत्सव 2025 में कुल 26,17,215 (26 लाख, 17 हजार 215) दीप जलाए गए.

अयोध्या दीपोत्सव 2025 में नया गिनीज रिकॉर्ड

पिछले वर्ष 2024 में अयोध्या 25,12,585 दीपों से जगमगाई थी. इस बार दूसरा रिकॉर्ड सरयू मैया की आरती का रहा, जिसमें 2,128 वेदाचार्यों, अर्चक और साधकों ने अक साथ आरती की. ड्रोन के माध्यम से दीपों की गणना करने के बाद दीपोत्सव ने नया कीर्तिमान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने फिर से रामनगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज कराया है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस ‘भव्य दीपोत्सव’ को देखा और अंततः एक साथ एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में दीप प्रज्ज्वलन को फिर से विश्व कीर्तिमान का दर्जा दिया.

छात्र और विभागों ने निभाई अहम भूमिका

कीर्तिमान बनाने में योगी सरकार के मार्गदर्शन में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इससे जुड़े महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों के शिक्षकों व छात्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं, साधु-संतों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, पर्यटन-संस्कृति, सूचना विभाग समेत सभी ने अहम भूमिका निभाई.

दीप प्रज्ज्वलन के समय जैस ही ‘श्री राम जय राम जय जय राम’ के जयघोष के साथ एक-एक कर 26 लाख 17 हजार 215 दीप जलाए गए. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों द्वारा कीर्तिमान रचने की घोषणा के साथ ही पूरी अयोध्या ‘जय श्री राम’ के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी.

दीपोत्सव में मुख्यमंत्री को प्रमाण पत्र

पर्यटन-संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और प्रमुख सचिव (पर्यटन-संस्कृति) अमृत अभिजात ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रमाण पत्र सौंपा. मुख्यमंत्री ने दोनों प्रमाण पत्र ऊपर उठाकर सभी का अभिवादन करते हुए प्रसन्नता जाहिर की. अयोध्या से गोरक्षपीठ के प्रगाढ़ रिश्तों को मूर्त रूप देते हुए मुख्यमंत्री ने 2017 से दीपोत्सव का आयोजन अनवरत जारी रखा. इस नौवें संस्करण में सबसे अधिक दीप प्रज्ज्वलन का रिकॉर्ड कायम किया गया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

