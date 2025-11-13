फटाफट पढ़ें:

दिल्ली में लाल किला के पास कार विस्फोट

अमित शाह ने सुरक्षा समीक्षा की बैठक की

NIA, IB और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे

अमित शाह का गुजरात दौरा रद्द कर दिया गया

विस्फोट में 12 लोग मरे, कई घायल हुए

Delhi Blast : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार सुबह अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. इस बैठक में खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. बैठक में आतंकी हमले की जांच की प्रगति और देशभर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई.

इस बैठक में NIA डीजी, डायरेक्टर IB, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे. इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षा के मौजूदा हालात का ब्योरा पेश किया गया. गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने और संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए.

अमित शाह का गुजरात दौरा रद्द

गृह मंत्री अमित शाह का गुरुवार का गुजरात दौरा रद्द कर दिया गया है. बीजेपी पदाधिकारियों के अनुसार, शाह को अहमदाबाद फूड फेस्टिवल और अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन करना था, लेकिन अब वे इसमें शामिल नहीं होंगे. माना जा रहा है कि दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने दिल्ली में ही मौजूद रहने का फैसला किया है.

वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल होने का अनुमान

बीजेपी नेता और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के प्रवक्ता बिमल जोशी ने बताया कि अमित शाह को मेहसाणा की दूधसागर डेयरी में उद्घाटन कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया गया था. जोशी ने कहा, ‘गृह मंत्री का अहमदाबाद और मेहसाणा दौरा रद्द कर दिया गया है, लेकिन संभावना है कि वे इन कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो सकते हैं. सोमवार शाम लाल किला के पास कार विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए. घटना के तुरंत बाद अमित शाह घटनास्थल पहुंचे और सुरक्षा एजेंसियों को जांच तेज करने के निर्देश दिए.

