जालंधर में अक्षय कुमार पर फूटा वाल्मीकि समाज का गुस्सा: ट्रेलर में भगवान वाल्मीकि के चित्रण पर आपत्ति, मामला दर्ज

अभिनेता अक्षय कुमार (फाइल फोटो)

Punjab News : पंजाब के जालंधर में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के खिलाफ वाल्मीकि समाज के लोगों में गुस्सा फैल गया है. उन्होंने अक्षय कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत उस फिल्म के ट्रेलर को लेकर है, जिसमें अक्षय कुमार भगवान वाल्मीकि की भूमिका में नजर आ रहे हैं. वाल्मीकि समाज का दावा है कि इस ट्रेलर में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो उनकी भावनाओं को आहत करती हैं. इस विरोध के चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि अभी तक किसी आरोपी का नाम सामने नहीं आया है और किसी धाराओं का भी उल्लेख नहीं किया गया है.

वाल्मीकि समुदाय ने दर्ज की शिकायत

वाल्मीकि समुदाय ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत देते हुए कहा है कि फिल्म में भगवान वाल्मीकि का चित्रण उनकी भावनाओं के खिलाफ है. उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि अक्षय कुमार के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्होंने उस कंपनी के खिलाफ भी उचित कदम उठाने की मांग की है जिसने यह वीडियो चैनल पर प्रकाशित किया है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया है. यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि फिल्मों और अन्य माध्यमों में किसी भी समुदाय की भावनाओं का सम्मान करना कितना जरूरी है. प्रशासन भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संतुलित निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है ताकि सभी की भावनाओं का ध्यान रखा जा सके.

