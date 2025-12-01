Uttar Pradesh

अखिलेश यादव के बयान ने पुलिस महकमे में मचाई हलचल, एक पुलिस अधिकारी पर साधा निशाना

Ajay Yadav1 December 2025 - 8:49 AM
UP News :
अखिलेश यादव के बयान ने पुलिस महकमे में मचाई हलचल, एक पुलिस अधिकारी पर साधा निशाना

फटाफट पढ़ें:

  • अखिलेश का बयान झांसी में हलचल मचाई
  • एक अधिकारी पर आरोप लगाए बिना नाम
  • पूर्व विधायक पर दर्ज हुई गंभीर रिपोर्ट
  • बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल
  • पुलिस कार्रवाई में आया नया मोड़

UP News : सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान ने झांसी में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, उन्होंने बिना नाम लिए एक पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए. पूर्व विधायक दीपनारायण यादव का बचाव करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन पर 32 हजार की डकैती का झूठा मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है. अखिलेश यादव के मुताबिक, जिस अधिकारी ने यह मुकदमा लगाया हैं, वही वहां का स्क्रैप माफिया और भ्रष्ट अधिकारी है. जब वह नोएडा से ट्रांसफर होकर गया था, तब वहां लोगों ने राहत की सांस ली थी. आप किसी से भी पूछ सकते हैं. यही वह अधिकारी है जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज में समाजवादी पार्टी को हरवाने में भूमिका निभाई थी. सजातीय लोग ऊपर से नीचे तक बैठे हुए है.

अखिलेश यादव का बयान सोशल मीडिया पर वायरल

अखिलेश यादव का यह बयान रविवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कई लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस वीडियो को शेयर किया. वहीं, पुलिस महकमे में सबसे अधिक इस बयान की चर्चा रही. लोग कई पुलिस अधिकारियों के नाम की अटकलें लगाते रहे, इसमें कई नाम लिए गए. बता दें कि पूर्व विधायक दीपनारायण के खिलाफ मोंठ थाने में डकैती, रंगदारी समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में कुछ दिनों पहले ही नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है. कुछ दिन पहले पुलिस उनके एक समर्थक को इस मामले में जेल भी भेज चुकी है. पुलिस की इस कार्रवाई के बीच अखिलेश यादव के बयान ने मामले को नया रंग दे दिया.

