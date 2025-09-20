फटाफट पढ़ें

अखिलेश ने कहा, आवारा पशुओं से राहत नहीं मिली

गौशालाओं में गायों के हालात बेहद खराब बताए

योगी की फिल्म को उन्होंने पहले से ही फ्लॉप कहा

अमेरिका में एच1बी वीजा फीस बढ़ने पर आलोचना की

कहा कि बीजेपी के बाद नीतियां सुधरेंगी जरूर

Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार जनता को आवारा पशुओं से छुटकारा नहीं दिलवा सकी, जबकि मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए भरोसा दिया था. किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं. गौशालाओं की स्थिति बेहद खराब है. वहां गायों की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है. बीजेपी के लोग गौशाला के चारे को बेचकर घोटाला कर रहे हैं. वे गाय का दूध और गोबर भी बेंच रहे हैं. जब गायें मर जाती हैं तो उन्हें वहीं गड्ढे में दफना दिया जाता है. जनता आवारा जानवरों से परेशान है, लेकिन सरकार आश्वासन देने के बाद भी उन्हें राहत नहीं दे पाई है, उन्होंने कहा कि गायों की हालत जैसी है, वैसी ही नदियों का भी है. नदियों के लिए जो बजट जारी हुआ था वह साफ हो गया नदियों की हालत वैसी ही है.

ये तो फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को लेकर तंज सकते हुए कहा कि ये तो फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई. फिर पूछा कि इसमें डायलॉग्स बीप के साथ हैं या नहीं? फिल्म में मुकदमा वापस लेने वाली बात है कि नहीं और जिस वजह से मुकदमे लगे वो दृश्य हैं या नहीं? बुलडोजर वाला सीन पता नहीं है कि नहीं? उसमें कार पलटने वाला सीन है या नहीं? इसमें डिप्टी सीएम के पर्दे के पीछे वाले डायलॉग हैं या नहीं?

सरकार जाने पर H1B धारकों को राहत मिलेगी

अखिलेश यादव ने अमेरिका में एच1बी वीजा की फीस बढ़ाए जाने पर कहा कि केंद्र सरकार की विदेश नीति पूरी तरह फेल है. उनकी आर्थिक नीतियां भी फेल साबित हुई है. बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि भारतीय छात्र या पेशेवर अमेरिका जाकर पढ़ाई या काम कर सकें. वे केवल चाहते हैं कि सिर्फ बंदूक चलाने के लिए ही लोग बाहर जाएं. जब बीजेपी की सरकार जाएगी तभी एच1बी वीजा वालों को राहत मिलेगी.

