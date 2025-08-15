फटाफट पढ़ें

यूपी विधानसभा में बीजेपी विधायकों में झगड़ा

भाषण को लेकर बढ़ा विवाद, हुई धक्का-मुक्की

अखिलेश ने वीडियो शेयर कर कसा तंज

बोले- बदजुबानी ही बीजेपी की पहचान

राजेश चौधरी ने डिंपल यादव का जिक्र किया

UP News : उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी विधायकों के बीच हुए झगड़े को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और इस घटना की निंदा की.

उत्तर प्रदेश विधानसभा में ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के दो विधायक राजेश चौधरी और सौरभ श्रीवास्तव के बीच भाषण को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई. इस घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है.

भाषण के क्रम को लेकर हुई तीखी बहस

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में हुई बीजेपी विधायकों के बीच झड़प का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया, जिसमें दोनों विधायक राजेश चौधरी और सौरभ श्रीवास्तव के बीच विवाद देखा जा सकता हैं. आसपास बैठे विधायक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं.

अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा हमला

अखिलेश यादव ने इस घटना की निंदा की और कहा कि ‘बदसलूकी और बदजुबानी ही बीजेपी में तरक्की की सीढ़ी है. निंदनीय!’ सपा प्रमुख के इस बयान पर बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि ‘अखिलेश यादव जी निंदनीय तो वह है, जब आपकी पत्नी, आपकी घर की इज्जत, श्रीमती डिंपल यादव जी का एक कठमुल्ला ने घोर अपमान किया और आपके मुंह में दही जम गया.

अगर आप में थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो अपना मुंह खोलिए और आपकी घर की इज्जत, एक महिला का अपमान करने वाले कठमुल्ले को जवाब दीजिए. महिलाओं के सम्मान में हम डिंपल जी के साथ.’

यूपी विधानसभा में बहस के दौरान भिड़े बीजेपी विधायक

बता दें कि यह घटना बुधवार-गुरुवार की रात को यूपी विधानसभा में घटी जब सरकार के ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ पर चर्चा हो रही है. बताया जा रहा है कि राजेश चौधरी और सौरभ श्रीवास्तव सदन में पहले स्पीच देने को लेकर आपस में भिड़ गए. ये बहस इतनी तीखी हो गई कि वो एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक देने लगे. बवाल इतना बढ़ा कि बात हाथापाई तक पहुंच गई. लेकिन, इससे पहले कि कुछ होता पास बैठे विधायकों ने उनका बीच बचाव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों को किसी तरह शांत कराया गया है. सदन के अंदर मचे घमासान को देखकर हर कोई हैरान था.

सपा का तंज विजन पर लड़ाई तो विजन क्या होगा?

विधानसभा में ये विवाद उस समय हुआ जब चेयर पर पंकज सिंह बैठे हुए थे. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जो बताया जा रहा है कि बीजेपी के ही एक विधायक ने बनाया है. विधायकों की इस लड़ाई पर सपा ने तंज कसा है. सपा नेताओं का कहना है कि जब ये लोग विजन पर लड़ रहे हैं तो इनका विजन क्या होगा, ये समझा जा सकता है.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप