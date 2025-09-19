फटाफट पढ़ें

योगी ने कहा था यूपी में मेट्रो पहले नहीं थी

अखिलेश ने इस बयान को सफेद झूठ बताया

लखनऊ मेट्रो की हरी झंडी की तस्वीरें दीं

झूठ बोलने से गरिमा गिरने की बात कही

बीजेपी पर जनता को ठगने का आरोप लगाया

Akhilesh Yadav : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दावा किया था कि जब वो सत्ता में आए तो उत्तर प्रदेश के किसी शहर में मेट्रो नहीं थी, सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि सफेद झूठ बोलने से व्यक्ति की गरिमा गिरती है. आज झूठ भी खुद को लज्जित महसूस कर रहा होगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब उनकी सरकार आई थी, तब उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में मेट्रो का संचालन नहीं होता था आज यूपी के छह शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है. इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई और इसे तथ्यहीन बताया, उन्होंने उस समय की तस्वीरें साझा कीं जब वे मुख्यमंत्री रहते हुए लखनऊ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी. यही नहीं उन्होंने अपने परिवार के साथ इसमें सफर भी किया था.

बेहद शर्मनाक बयान!



आज तो झूठ भी अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा होगा।



इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि इंसान औरों की ही नहीं अपनी निगाह में भी गिर जाए। सफ़ेद झूठ बोलने से व्यक्ति की गरिमा भी गिरती है और उन सभी पदों की प्रतिष्ठा और मान-मर्यादा भी जिन पर वो बैठता है। सत्ता का… pic.twitter.com/0MKnNmsAYx — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 18, 2025

सीएम के बयान को बताया शर्मनाक

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लंबी पोस्ट लिखी और इस शर्मनाक बताया. उन्होंने लिखा- ‘बेहद शर्मनाक बयान! आज तो झूठ भी अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा होगा. इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि इंसान औरों की ही नहीं अपनी निगाह में भी गिर जाए.

झूठ से गिरती है गरिमा और पद की प्रतिष्ठा

अखिलेश यादव ने लिखा कि सफेद झूठ बोलने से व्यक्ति की गरिमा भी गिरती है और उन सभी पदों की प्रतिष्ठा और मान-मर्यादा भी जिन पर वो बैठता है. सत्ता का ऐसा भी क्या लालच कि उस बात को झूठ बताना जिसके प्रमाण हर तरह से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और जनता ने जिसका खुद साक्षात अनुभव किया हो. इतना बड़ा झूठ बोलना तभी संभव होता है जब व्यक्ति या तो चेतना खो दे या सच्चाई या अपने आदर्श और सत्य के संस्कार. ऐसे महाझूठ वक्ता दरअसल अपने लोगों को महामूर्ख समझते हैं. वो मानते हैं कि उनके अनुयायी उनकी हर बात को सच ही मानेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है.

झूठ बोलकर अपने लोगों को ठगते हैं

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और उनके संगी-साथियों और वाहिनी वादियों की सोच ही यही है कि झूठ बोलकर अपने लोगों को ठगो. आज तो बीजेपी गुट के वो सब लोग शर्म से जमीन में गड़ गये होंगे जो ऐसे लोगों के लिए हर तर्क-कुतर्क से बाज नहीं आते थे और इनकी ईमानदारी की गारंटी देते थे.

अखिलेश यादव ने लिखा कि अपनी नहीं तो पद की गरिमा का ही मान रखिए. वैसे उनसे सच की उम्मीद करना बेकार है जो महाकुंभ जैसे पावन और धार्मिक अवसर पर सनातनी हिंदुओं की मृत्यु पर झूठ बोलने का घोर पाप कर चुके हैं. आज सत्य अपने आप को कितना बौना महसूस कर रहा होगा.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप