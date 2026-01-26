Happy Republic Day 2026 : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से बधाई संदेश साझा किया.
सपा प्रमुख ने लिखा कि यह गणतंत्र दिवस खास है क्योंकि तारीख और साल दोनों 26 हैं, उन्होंने देशवासियों को इस अवसर पर गणतंत्र के आधार ‘जनतंत्र’ और उसके स्तंभ ‘संविधान’ की रक्षा करने का संकल्प लेने की अपील की. अखिलेश यादव ने अपने संदेश के अंत में कहा, “जय हिंद!”
वहीं, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने भी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा कि मस्त देशवासियों को ‘गणतंत्र दिवस’ की हार्दिक शुभकामनाएं.
संविधान अपनाने की अपील
नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और संविधान के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया, उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना महान संविधान अपनाया, जो सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि समानता, न्याय और स्वतंत्रता के आदर्शों पर आधारित भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव है.
आंबेडकर के संदेश की प्रासंगिकता
चंद्रशेखर आजाद ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा कि भारत राजनीतिक समानता की ओर बढ़ेगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बड़ी चुनौती बनी रहेंगी, उन्होंने कहा कि यह संदेश आज भी प्रासंगिक है और समाज को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है.
समान अधिकार और भेदभाव समाप्त
सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देश को जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए, उन्होंने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार में समान अधिकार सुनिश्चित करने पर जोर दिया और बताया कि यही संविधान की मूल भावना है.
उन्होंने सभी से अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने और देश में बंधुत्व व एकता को मजबूत करने की अपील की. चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गणतंत्र दिवस का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा जब भारत हर नागरिक के लिए समान रूप से स्वतंत्र और सशक्त देश बने.
ये भी पढ़ें- Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप