Uttar Pradesh

वोटर लिस्ट विवाद में अखिलेश यादव और डीएम आमने-सामने, सोशल मीडिया पर तीखी बहस

Ajay Yadav20 August 2025 - 12:04 PM
2 minutes read
UP News :
वोटर लिस्ट विवाद में अखिलेश और डीएम आमने-सामने, सोशल मीडिया पर तीखी बहस

फटाफट पढ़ें

  • वोटर लिस्ट पर अखिलेश ने उठाए सवाल
  • डीएम ने आरोपों को बताया गलत
  • अखिलेश ने मांगे डेथ सर्टिफिकेट
  • सोशल मीडिया पर बढ़ी बहस
  • जांच की मांग पर अड़े अखिलेश

UP News : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी के जिलाधिकारियों के बीच सोशल मीडिया पर वार-पलटवार जारी है. अखिलेश यादव के वोट चोरी के आरोपों का जवाब तीन जिलों के डीएम ने दिया तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए उनसे डेथ सर्टिफिकेट की मांग कर दी.

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर 18,000 शपथपत्र जमा किए थे. उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने इन शपथपत्रों में से किसी एक का भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जिला अधिकारियों को आगे करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है. अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि नाम काटते समय जिन “मृतक प्रमाणपत्र” का हवाला दिया गया था, वे कहां हैं? और अगर आरोप गलत है, तो सफाई देने में इतना वक्त क्यों लगा?

अखिलेश यादव के आरोपों पर जिलाधिकारियों ने दी सफाई

इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में आरोप लगाया कि 2022 के चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई और उन्होंने इसके लिए एफिडेविट भी जमा किए हैं. अखिलेश यादव द्वारा जिन जिलों का जिक्र किया गया, वहां के डीएम सामने आ गए. जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के जिलाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी. जौनपुर के डीएम ने अखिलेश की शिकायत को भ्रामक और निराधार करार दिया, जबकि बाराबंकी के डीएम ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम हटाने की शिकायत की गई, उनके नाम अभी भी मतदाता सूची में दर्ज हैं. इसी क्रम में लखनऊ के डीईओ ने भी तथ्यों के साथ अखिलेश यादव के दावों को खारिज किया.

सपा और यूपी सरकार में मतदाता सूची विवाद जारी

मतदाता सूची को लेकर सपा और यूपी सरकार के बीच टकराव कोई नया नहीं है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. दूसरी ओर, जिला अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची में बदलाव नियमों के तहत और सटीक जानकारी के आधार पर किए गए हैं. इस सिलसिले में डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी सीधे अखिलेश यादव के ट्वीट्स का जवाब दे रहे हैं, जिससे यह विवाद और गहराता जा रहा है.

यह भी पढ़ें : जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 August 2025 - 12:04 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of यूपी में उमस ने किया परेशान, अभी दो दिन नहीं मिलेगी राहत, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

यूपी में उमस ने किया परेशान, अभी दो दिन नहीं मिलेगी राहत, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

20 August 2025 - 7:57 AM
Photo of SC, ST मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

SC, ST मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

19 August 2025 - 9:23 PM
Photo of युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगी “चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना”: CM योगी

युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगी “चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना”: CM योगी

19 August 2025 - 5:45 PM
Photo of सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा- अमेरिकी टैरिफ से यूपी के कारोबारियों को भारी नुकसान

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा- अमेरिकी टैरिफ से यूपी के कारोबारियों को भारी नुकसान

19 August 2025 - 1:59 PM
Photo of वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए साइबर मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य कर रहे : CM योगी

वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए साइबर मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य कर रहे : CM योगी

19 August 2025 - 1:50 PM
Photo of क्या यूपी की हाई-प्रोफाइल सीट पर हुई वोट चोरी? योगी सरकार के मंत्री का गंभीर आरोप, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

क्या यूपी की हाई-प्रोफाइल सीट पर हुई वोट चोरी? योगी सरकार के मंत्री का गंभीर आरोप, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

19 August 2025 - 11:22 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में गर्मी से फिलहाल राहत नहीं, 22 अगस्त से झमाझम बारिश की उम्मीद, 23-24 को भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में गर्मी से फिलहाल राहत नहीं, 22 अगस्त से झमाझम बारिश की उम्मीद, 23-24 को भारी बारिश का अलर्ट

19 August 2025 - 8:04 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में फिर लौटेगा मानसून, 21 अगस्त से तेज़ बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश में फिर लौटेगा मानसून, 21 अगस्त से तेज़ बारिश के आसार

18 August 2025 - 10:54 PM
Photo of CM योगी आदित्यनाथ ने SGPGI में SBI फाउण्डेशन ICU प्रोजेक्ट का किया शुभारम्भ

CM योगी आदित्यनाथ ने SGPGI में SBI फाउण्डेशन ICU प्रोजेक्ट का किया शुभारम्भ

18 August 2025 - 10:04 PM
Photo of अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

18 August 2025 - 4:22 PM
Back to top button