अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

Shanti Kumari29 January 2026 - 12:44 PM
2 minutes read
Ajit Pawar Cremation

Ajit Pawar Cremation : महाराष्ट्र के पुणे जिले में बृहस्पतिवार को बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान में एनसीपी के प्रमुख अजित पवार का अंतिम संस्कार हुआ. बुधवार को बारामती हवाई अड्डे के पास रनवे से मात्र 200 मीटर की दूरी पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी. उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. अंतिम विदाई के दौरान लोग ‘अजित दादा अमर रहें’ के नारे लगाते रहे. हजारों की मौजूदगी में पवार को उनके बेटे पार्थ और जय ने मुखाग्नि दी.

अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत कई अन्य नेता शामिल हुए.

NCP के भविष्य पर सवाल

दादा के नाम से प्रसिद्ध 66 वर्षीय अजित पवार के निधन से न केवल महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में एक बड़ा खालीपन पैदा हुआ है, बल्कि उनके नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं. अजित पवार के चाचा और NCP के संस्थापक शरद पवार ने कहा कि यह एक दुर्घटना थी और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए.

बरामद ‘ब्लैक बॉक्स’ का विश्लेषण किया जाएगा

दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विमान से बरामद ‘ब्लैक बॉक्स’ का विश्लेषण किया जाएगा. 16 साल पुराना चार्टर्ड विमान ‘लियरजेट’, जिसे ‘वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड’ संचालित कर रहा था, बारामती हवाई अड्डे पर दूसरी बार लैंडिंग का प्रयास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

विमान हादसे में पवार समेत 5 की मौत

बता दें कि अजित पवार राज्य में जिला परिषद चुनाव के प्रचार के तहत जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे. इस दुर्घटना में उनकी मौत के अलावा कैप्टन सुमित कपूर भी मारे गए, जिनके पास 15,000 घंटे का उड़ान अनुभव था. इसके साथ ही सह-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक (1,500 घंटे के अनुभव के साथ), निजी सुरक्षा अधिकारी विधिप जाधव और विमान परिचारिका पिंकी माली भी इस हादसे में नहीं बचे.

अजित पवार, अपने पीछे दो बेटे जय और पार्थ, पत्नी सुनेत्रा समेत पूरा परिवार छोड़ गए हैं. उनके निधन के बाद न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश की राजनीति में भी एक खालीपन आ गया है. 6 बार के डिप्टी सीएम रहे पवार के बारे में कई नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से कहा था कि वह एक बार सीएम जरूर बनेंगे. हालांकि पवार का यह सपना उनके साथ चला गया.

