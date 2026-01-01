हरियाणा के नए DGP बने अजय सिंघल, सीएम सैनी का जताया आभार

DGP Ajay Singhal : हरियाणा के नए DGP अजय सिंघल ने पंचकूला पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर कार्यभार संभाला। पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका दोनों हाथों से स्वागत किया। मुख्यालय पंचकुला पहुंचने पर नए DGP अजय सिंघल को सलामी ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया।

हरियाणा पुलिस हर चुनौती के लिए तैयार

मीडिया से वार्ता करते हुए DGP अजय सिंघल ने कहा कि, ‘चाहे आतंकवाद से लड़ना हो, अपराध को नियंत्रित करना हो या कानून-व्यवस्था बनाए रखना हो, हरियाणा पुलिस ने हर चुनौती का डटकर मुकाबला करती है। हमें विभिन्न मंचों पर सराहना मिली है। DGP अजय सिंघल ने कहा कि- मैं सीएम नायब सिंह सैनी का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उनके निर्देशों और हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूं।

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की प्रतिबद्धता

नए DGP ने पुलिसिंग को मजबूत करने, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। हरियाणा पुलिस प्रशासन ने जोर दिया कि DGP सिंघल के नेतृत्व में पुलिस कार्यों को आधुनिक बनाने, लोगों से जुड़ाव बढ़ाने और कानून के शासन को कायम रखने पर विशेष ध्यान दिया।

ये भी पढ़ें- Elon Musk का बड़ा प्लान, दिमाग में चिप, ऑटोमेटिक होगी सर्जरी, जानें 2026 का प्लान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप