Haryana

हरियाणा के नए DGP बने अजय सिंघल, सीएम सैनी का जताया आभार

Karan Panchal1 January 2026 - 4:20 PM
1 minute read
DGP Ajay Singhal
हरियाणा के नए DGP बने अजय सिंघल, सीएम सैनी का जताया आभार

DGP Ajay Singhal : हरियाणा के नए DGP अजय सिंघल ने पंचकूला पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर कार्यभार संभाला। पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका दोनों हाथों से स्वागत किया। मुख्यालय पंचकुला पहुंचने पर नए DGP अजय सिंघल को सलामी ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया।

हरियाणा पुलिस हर चुनौती के लिए तैयार

मीडिया से वार्ता करते हुए DGP अजय सिंघल ने कहा कि, ‘चाहे आतंकवाद से लड़ना हो, अपराध को नियंत्रित करना हो या कानून-व्यवस्था बनाए रखना हो, हरियाणा पुलिस ने हर चुनौती का डटकर मुकाबला करती है। हमें विभिन्न मंचों पर सराहना मिली है। DGP अजय सिंघल ने कहा कि- मैं सीएम नायब सिंह सैनी का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उनके निर्देशों और हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूं।

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की प्रतिबद्धता

नए DGP ने पुलिसिंग को मजबूत करने, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। हरियाणा पुलिस प्रशासन ने जोर दिया कि DGP सिंघल के नेतृत्व में पुलिस कार्यों को आधुनिक बनाने, लोगों से जुड़ाव बढ़ाने और कानून के शासन को कायम रखने पर विशेष ध्यान दिया।

ये भी पढ़ें- Elon Musk का बड़ा प्लान, दिमाग में चिप, ऑटोमेटिक होगी सर्जरी, जानें 2026 का प्लान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal1 January 2026 - 4:20 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of फरीदाबाद गैंगरेप केस : चेहरे की टूटी हड्डियां…पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

फरीदाबाद गैंगरेप केस : चेहरे की टूटी हड्डियां…पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

31 December 2025 - 4:47 PM
Photo of फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर हैवानियत, लिफ्ट देने के बहाने महिला से गैंगरेप

फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर हैवानियत, लिफ्ट देने के बहाने महिला से गैंगरेप

31 December 2025 - 11:28 AM
Photo of हरियाणा में शिक्षकों को कुत्तों की निगरानी पर तैनात करने पर विवाद, अनुराग ढांडा  ने BJP पर किया हमला

हरियाणा में शिक्षकों को कुत्तों की निगरानी पर तैनात करने पर विवाद, अनुराग ढांडा  ने BJP पर किया हमला

30 December 2025 - 3:36 PM
Photo of ठंड में फर्श पर पढ़ने को मजबूर बच्चे, अनुराग ढांडा का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला

ठंड में फर्श पर पढ़ने को मजबूर बच्चे, अनुराग ढांडा का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला

29 December 2025 - 7:50 AM
Photo of खरखौदा विकास रैली में हरियाणा CM बने मुख्य अतिथि, किए कई अहम ऐलान

खरखौदा विकास रैली में हरियाणा CM बने मुख्य अतिथि, किए कई अहम ऐलान

28 December 2025 - 4:00 PM
Photo of सीएम नायब सिंह सैनी ने हांसी में राखीगढी महोत्सव 2025 में की शिरकत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बताया युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत

सीएम नायब सिंह सैनी ने हांसी में राखीगढी महोत्सव 2025 में की शिरकत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बताया युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत

26 December 2025 - 3:20 PM
Photo of School Holidays : स्कूली बच्चों की बल्ले-बल्ले, 15 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान

School Holidays : स्कूली बच्चों की बल्ले-बल्ले, 15 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान

23 December 2025 - 3:47 PM
Photo of हरियाणा में स्वास्थ्य क्रांति! CM नायब सिंह सैनी ने बढ़ाए डॉक्टर और अस्पतालों के बेड, जानिए पूरा अपडेट

हरियाणा में स्वास्थ्य क्रांति! CM नायब सिंह सैनी ने बढ़ाए डॉक्टर और अस्पतालों के बेड, जानिए पूरा अपडेट

22 December 2025 - 12:40 PM
Photo of Earthquake : हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Earthquake : हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

21 December 2025 - 4:40 PM
Photo of CM सैनी का वीर साहिबज़ादों की शहादत पर जोरदार संदेश, लोगों को दी देशभक्ति की प्रेरणा, जानिए क्या कहा

CM सैनी का वीर साहिबज़ादों की शहादत पर जोरदार संदेश, लोगों को दी देशभक्ति की प्रेरणा, जानिए क्या कहा

21 December 2025 - 4:06 PM
Back to top button