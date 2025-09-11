Uttar Pradesh

PM मोदी के दौरे से पहले अजय राय हाउस अरेस्ट, कांग्रेस नेता ने किया था विरोध का ऐलान

Ajay Yadav11 September 2025 - 9:03 AM
2 minutes read
UP News :
फटाफट पढ़ें

  • पीएम दौरे से पहले अजय राय नजरबंद
  • वोट चोरी पर कांग्रेस का जोरदार विरोध
  • कई जिलों में कार्यकर्ता भी हुए नजरबंद
  • अजय राय ने शेयर किया विरोध का वीडियो
  • कांग्रेस ने कार्रवाई को लोकतंत्र विरोधी कहा

UP News : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का विरोध करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं. लेकिन उससे पहले प्रदेश की राजनीति गरमा गई हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर पीएम मोदी के दौरे का विरोध करने की घोषणा की. इसके बाद यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें लखनऊ स्थित उनके आवास पर नजरबंद कर दिया है.

पीएम दौरे से पहले अजय राय नजरबंद

उत्तर प्रदेश पुलिस अजय राय के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंची और उन्हें नजरबंद कर लिया है. इसके साथ ही वाराणसी व आसपास के अन्य जिलों में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को भी नजरबंद किया गया है. पुलिस ने लखनऊ से वाराणसी आने वाले तमाम टोल पर निगरानी बढ़ा दी है ताकि कांग्रेसियों को रास्ते में ही रोका जा सके.

अजय राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वह पुलिसकर्मियों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के जरिए उन्होंने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को और जोरदार तरीके से उठाया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी इस मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी.

कई जिलों में कार्यकर्ता भी हुए नजरबंद

अजय राय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ‘पुलिस भेजकर हमें रोकने और कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश इस लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, न ही ये वोट चोरों को बचा पाएगी. कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली-गली, गांव-गांव जाकर विरोध करेगा और आवाज उठाएगा- “मोदी, वोट चोरी बंद करो!”

दरअसल, पूरा मामला बुधवार से शुरू हुआ, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर पहंचे. वहां उन्हें बीजेपी की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा. इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी पीएम मोदी का विरोध कर पलटवार करने का ऐलान कर दिया. जिसके बाद लखनऊ पुलिस अजय राय के घर पहुंच गई.

कांग्रेस ने कार्रवाई को लोकतंत्र विरोधी कहा

कांग्रेस ने पुलिस की इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया. अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी. इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और पूरे साहस के साथ विरोध दर्ज कराएंगे.

यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र के उरण में ओएनजीसी प्लांट में आग, बड़ा हादसा टला

