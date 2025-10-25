फटाफट पढ़ें

दिल्ली में AQI 412, गंभीर स्तर

आनंद विहार में प्रदूषण सबसे अधिक

एंटी-स्मॉग गन कई जगह सक्रिय

सर्दियों में वायु गुणवत्ता बिगड़ी

एयर प्यूरीफायर, मास्क बिक्री बढ़ी

Air Pollution : दिल्ली में वायु गुणवत्ता में फिर से गिरावट आई है और AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया है. आज सुबह आनंद विहार क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 412 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है और पहले से बीमार लोगों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है. प्रदूषण के बढ़ती समस्या के चलते संबंधित एजेंसियों ने इंडिया गेट समेत कई जगहों पर एंटी-स्मॉग गन को तैनात कर दिया है. वहीं, बढ़ते प्रदूषण के कारण एयर प्यूरीफायर और मास्क की बिक्री में 60-70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

दिल्ली में AQI 412, एंटी-स्मॉग गन सक्रिय

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 412 तक पहुंच गया है. बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है. ये विशेष मशीनें पानी की बौछारें छिड़ककर धूल और प्रदूषक कणों को कम करती हैं. इंडिया गेट क्षेत्र से प्राप्त रिपोर्ट में एंटी-स्मॉग गन को काम करते देखा गया, जहां ये उपकरण सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण को दबाने का प्रयास कर रहा है.

सर्दियों में वायु गुणवत्ता बिगड़ी

CPCB के आंकड़ों के अनुसार, पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार जैसे इलाकों में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है, क्योंकि यहां ट्रैफिक और औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं. दिल्ली में सर्दियों के शुरू होते ही प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है. पराली जलाने, वाहनों के धुएं, निर्माण कार्यों और औद्योगिक उत्सर्जन जैसे कारकों के कारण वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है.

बढ़ी एयर प्यूरीफायर बिक्री

दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब रहने के कारण एयर प्यूरीफायर और मास्क की बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. कनॉट प्लेस स्थित क्रोमा ओडियन के एक विक्रेता ने बताया, ‘कम से कम दो से तीन ग्राहक प्रतिदिन हमारे पास प्यूरीफायर खरीदने आते हैं और हमें प्रतिदिन लगभग 20 से अधिक फोन पर पूछताछ प्राप्त होती है.’ उन्होंने कहा कि हाल के सप्ताहों में उनके एयर प्यूरीफायर की बिक्री में लगभग 60 से 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

CPCB के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक ( AQI) को इस तरह वर्गीकृत किया जाता है: 0-50 ‘अच्छा’, 51-100 को ‘संतोषजनक’, 101-200 ‘मध्यम’, 201-300 को ‘खराब’, 301-400 को ‘बहुत खराब’ और 401-500 को ‘गंभीर’ माना जाता है.

