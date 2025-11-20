Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर, नोएडा-गाजियाबाद सबसे अधिक प्रभावित

Ajay Yadav20 November 2025
AQI in Uttar Pradesh :
उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर, नोएडा-गाजियाबाद सबसे प्रभावित

फटाफट पढ़ें

  • UP में वायु प्रदूषण गंभीर, AQI 400+
  • ठंड और कोहरे के साथ हवा जहरीली
  • नोएडा, ग्रेटर नोएडा AQI 416-445
  • गाजियाबाद के इलाकों में AQI 420-432
  • बागपत, मेरठ, हापुड़ AQI 332-382

AQI in Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है. ठंड बढ़ने के साथ हवा और अधिक जहरीली हो रही है, जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है. पिछले कई दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता गंभीर बनी हुई हैं जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है. आज भी कई जगहों पर (AQI) 400-450 के बीच दर्ज किया गया है.

उत्तर प्रदेश में ठंड लगातरा बढ़ रही हैं. मौसम विभाग ने सुबह और शाम के समय कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की. आने वाले दिनों में ठंड अपना पूरा असर दिखाएगी, वहीं ठंड के साथ हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है.

गाजियाबाद और नोएडा में स्थिति गंभीर

प्रदूषित हवा के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. वाराणसी, शामली, कानपुर, लखनऊ सहित कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा जैसे जिलों में हालात गंभीर हो गए हैं. यहां लगातार हवा में प्रदूषण का स्तर 400 के पार बना हुआ हैं.

नोएडा के कई सेक्टरों में AQI 400 पार

गुरुवार 20 नवंबर को भी वायु प्रदूषण में कोई राहत नहीं देखने को मिली. ग्रेटर नोएडा आज सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र रहा, जहां नॉलेज पार्क-5 में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 445 दर्ज किया गया. इसके अलावा अन्य इलाकों की स्थिति भी बेहतर नहीं है. नोएडा सेक्टर-116 में आज सुबह 6 बजे AQI 443, सेक्टर-137 में 416 और सेक्टर-एक में 428 रहा.

बागपत और मेरठ में हालत बेहद खराब

गुरुवार को गाजियाबाद के लोनी इलाके में वायु प्रदूषण का स्तर 432 दर्ज किया गया. वहीं, इंदिरापुरम में AQI 427, संजय नगर में 420 और वसुंधरा में 429 रहा. हापुड़ में 365, बागपत में 382 और मेरठ में 332 AQI दर्ज किया गया. बता दे, 400 से अधिक AQI’गंभीर’ श्रेणी में आती है, जबकि 300-400 के बीच की हवा ‘बेहद खराब’ मानी जाती है.

