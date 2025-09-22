Air India Express hijack attempt : बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बड़ा हादसा टल गया. विमान में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, जिससे विमान में हड़कंप मच गया. हालांकि, कैप्टन ने हाईजैक की आशंका को देखते हुए दरवाजा नहीं खोला और विमान को सुरक्षित तरीके से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया.

पासकोड डालकर की गई कोशिश

बताया जा रहा है कि दो यात्रियों ने कॉकपिट के पास लगे कोड पैनल में सही पासकोड डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश की. हालांकि, पायलट ने तुरंत एटीसी और सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया और विमान में किसी भी तरह का खतरा टाल दिया गया.

हिरासत में लिए गए यात्री

वाराणसी में लैंडिंग के बाद कॉकपिट में घुसने की कोशिश करने वाले दोनों यात्री समेत कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया गया, और उनसे पुलिस तथा खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं.

फ्लाइट और सुरक्षा की जानकारी

एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1086 सुबह 8 बजे बेंगलुरु से उड़ान भरने के बाद 163 यात्रियों को लेकर वाराणसी की ओर बढ़ रही थी. तय समय के मुताबिक विमान 10.45 बजे उतरना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे 10.22 बजे ही सुरक्षित उतार लिया गया.

एयरलाइन ने शुरू की जांच

एयरलाइन ने कहा कि फ्लाइट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और किसी तरह की चूक नहीं हुई. सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि यात्री ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश क्यों की. इस घटना ने एक बार फिर हवाई सुरक्षा के महत्व को स्पष्ट कर दिया और यह भी दिखाया कि प्रशिक्षित पायलट और सुरक्षा व्यवस्था किसी भी खतरे को समय रहते टाल सकती है.

