हाइलाइट्स :-

NIA ने 5 जगह छापेमारी की.

दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की तस्करी का मामला.

विदेशी मुद्रा और दस्तावेज बरामद.

NIA Raids : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की है. कोलकाता और बनगांव सहित कुल पांच स्थानों पर शनिवार को की गई इस कार्रवाई के दौरान दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. आरोप है कि इन दोनों ने एक नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की तस्करी कर भारत में लाकर उसका शोषण किया.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आमिर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल के रूप में हुई है, जिन्हें 24 परगना जिले से पकड़ा गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन लोगों ने लड़की को नौकरी का लालच देकर भारत बुलाया और फिर उसे शोषण के लिए मजबूर किया गया.

NIA ने जारी किया आधिकारिक बयान

NIA ने इस मामले को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें बताया गया कि यह गिरोह बांग्लादेश से लड़कियों को अवैध रूप से भारत लाकर विभिन्न राज्यों में पहुंचाता है. एजेंसी ने कहा कि हालिया गिरफ्तारियों और जब्त सामग्रियों के आधार पर मानव तस्करी के इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की दिशा में कठोर कार्रवाई की जाएगी.

छापेमारी के दौरान अधिकारियों को बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है, जिसमें भारतीय और बांग्लादेशी मुद्रा के अलावा कुछ अन्य देशों की करेंसी भी शामिल है. इसके अलावा कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं, जो तस्करी नेटवर्क से जुड़े सुराग दे सकते हैं. NIA अब मामले की गहराई से जांच में जुटी है.

