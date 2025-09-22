Jharkhandराज्य

बक्सर-टाटा सुपरफास्ट ट्रेन की बोगी में आग, समय रहते टली बड़ी दुर्घटना

Anup Tiwari22 September 2025 - 4:29 PM
1 minute read
Train Fire
बक्सर-टाटा सुपरफास्ट ट्रेन की बोगी में आग

Train Fire : बक्सर-टाटा सुपरफास्ट ट्रेन की एक बोगी में अचानक धुआं उठने से सोमवार को यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना विद्यासागर और जामताड़ा स्टेशनों के बीच कालाझरिया गांव के पास हुई.

धुआं ट्रेन के इंजन के बाद लगी तीसरी बोगी से निकलता देखा गया, जिसके साथ ही आग की लपटें भी नजर आईं. स्थिति को भांपते हुए लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोक दी. ट्रेन रुकते ही कई यात्री घबरा गए और जान बचाने के लिए बोगियों से नीचे कूद पड़े. हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है.

ब्रेक शू में उठी चिंगारी आग का कारण

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की वजह बोगी के नीचे ब्रेक शू से उठी चिंगारी थी. ब्रेक शू में गर्मी के कारण आग भड़क उठी थी. रेलवे कर्मियों ने आग बुझाने के उपकरणों की मदद से स्थिति पर काबू पा लिया.

ट्रेन दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर रोकी गई थी और 32 मिनट बाद, यानी 12 बजकर 42 मिनट पर दोबारा अपनी यात्रा के लिए रवाना हुई. रेलवे ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है.

यह भी पढ़ें : नई GST दरें लागू : आम लोगों को मिली राहत, CM नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari22 September 2025 - 4:29 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में शुरू हुआ 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज योजना, 23 सितंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

पंजाब में शुरू हुआ 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज योजना, 23 सितंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

22 September 2025 - 6:47 PM
Photo of चरणजीत अहूजा के निधन से रो पड़ा पंजाबी संगीत जगत, मंत्री ने कही दिल छू लेने वाली बात

चरणजीत अहूजा के निधन से रो पड़ा पंजाबी संगीत जगत, मंत्री ने कही दिल छू लेने वाली बात

22 September 2025 - 5:04 PM
Photo of MP: डिप्टी रेंजर ने रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में लगाया उत्पीड़न का आरोप

MP: डिप्टी रेंजर ने रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में लगाया उत्पीड़न का आरोप

22 September 2025 - 3:52 PM
Photo of बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

22 September 2025 - 3:20 PM
Photo of पंजाब में सुरक्षा की बड़ी सफलता: गुरदासपुर से 10 किलो हेरोइन बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार

पंजाब में सुरक्षा की बड़ी सफलता: गुरदासपुर से 10 किलो हेरोइन बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार

22 September 2025 - 11:48 AM
Photo of पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल: मात्र एक सप्ताह में 1.75 लाख पशुओं का सफल टीकाकरण

पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल: मात्र एक सप्ताह में 1.75 लाख पशुओं का सफल टीकाकरण

22 September 2025 - 10:44 AM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत अभियान तेज, सीवरेज बहाली से लेकर पशु देखभाल तक व्यापक कदम

पंजाब में बाढ़ राहत अभियान तेज, सीवरेज बहाली से लेकर पशु देखभाल तक व्यापक कदम

21 September 2025 - 11:12 PM
Photo of गहलोत का केंद्र पर निशाना: कन्हैयालाल केस में न्याय में देरी, स्वास्थ्य और राशन योजनाओं पर भी उठाए सवाल

गहलोत का केंद्र पर निशाना: कन्हैयालाल केस में न्याय में देरी, स्वास्थ्य और राशन योजनाओं पर भी उठाए सवाल

21 September 2025 - 10:44 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ के बाद पशुधन सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम, एक हफ्ते में 1.75 लाख पशुओं का टीकाकरण

पंजाब में बाढ़ के बाद पशुधन सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम, एक हफ्ते में 1.75 लाख पशुओं का टीकाकरण

21 September 2025 - 8:29 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ का 204वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी समेत 89 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरूद्ध’ का 204वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी समेत 89 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

21 September 2025 - 7:12 PM
Back to top button