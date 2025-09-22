Train Fire : बक्सर-टाटा सुपरफास्ट ट्रेन की एक बोगी में अचानक धुआं उठने से सोमवार को यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना विद्यासागर और जामताड़ा स्टेशनों के बीच कालाझरिया गांव के पास हुई.

धुआं ट्रेन के इंजन के बाद लगी तीसरी बोगी से निकलता देखा गया, जिसके साथ ही आग की लपटें भी नजर आईं. स्थिति को भांपते हुए लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोक दी. ट्रेन रुकते ही कई यात्री घबरा गए और जान बचाने के लिए बोगियों से नीचे कूद पड़े. हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है.

ब्रेक शू में उठी चिंगारी आग का कारण

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की वजह बोगी के नीचे ब्रेक शू से उठी चिंगारी थी. ब्रेक शू में गर्मी के कारण आग भड़क उठी थी. रेलवे कर्मियों ने आग बुझाने के उपकरणों की मदद से स्थिति पर काबू पा लिया.

ट्रेन दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर रोकी गई थी और 32 मिनट बाद, यानी 12 बजकर 42 मिनट पर दोबारा अपनी यात्रा के लिए रवाना हुई. रेलवे ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है.

