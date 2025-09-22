फटाफट पढ़ें
- GST दरें आज से लागू, आम जनता को राहत
- सीएम नीतीश ने पीएम मोदी का आभार जताया
- GST स्लैब अब 5% और 18% तय किए गए
- जरूरी सामान सस्ते, गरीब-मिडिल क्लास को फायदा
- गिरिराज सिंह: GST 2.0 से अर्थव्यवस्था को नई दिशा
CM Nitish Kumar : आज से देश में नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं. जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है. रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती हो गई हैं. जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया दी. सीएम ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, “आज नवरात्रि के पहले दिन से पूरे देश में GST (Goods and Services Tax) की नई दरें लागू हो रही हैं. अब जीएसटी के दो मुख्य स्लैब पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे. जीएसटी की दरों में सुधार के लिए मैं बिहार की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं. इस सुधार से पूरे देश के साथ-साथ बिहार के सभी वर्गों के लोगों को लाभ होगा.”
रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आम लोगों को अब रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती मिलेंगी, जिससे उनके खर्च में कमी आएगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी की नई दरों के लागू होने से देश का जीडीपी में वृद्धि होगी और इसका लाभ सभी वर्गों को खासकर निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को विशेष राहत मिलेगी.
हर परिवार के लिए खुशहाली लेकर आया
अंत में उन्होंने लिखा, “माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जीएसटी सुधार हर परिवार के लिए खुशहाली लेकर आया है. इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद एवं आभार.”
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जीएसटी 2.0 को लेकर कहा कि “माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह केवल एक टैक्स सुधार नहीं, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का संकल्प है. जीएसटी ने छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगों तक सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया, जिससे निवेश में वृद्धि हुई है और देश को ग्लोबल इकोनॉमी का भरोसेमंद पार्टनर बनाया है.”
