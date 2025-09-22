Bihar

नई GST दरें लागू : आम लोगों को मिली राहत, CM नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार

Ajay Yadav22 September 2025 - 1:48 PM
2 minutes read
CM Nitish Kumar :
नई जीएसटी दरें लागू : आम लोगों को मिली राहत, CM नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार

फटाफट पढ़ें

  • GST दरें आज से लागू, आम जनता को राहत
  • सीएम नीतीश ने पीएम मोदी का आभार जताया
  • GST स्लैब अब 5% और 18% तय किए गए
  • जरूरी सामान सस्ते, गरीब-मिडिल क्लास को फायदा
  • गिरिराज सिंह: GST 2.0 से अर्थव्यवस्था को नई दिशा

CM Nitish Kumar : आज से देश में नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं. जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है. रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती हो गई हैं. जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया दी. सीएम ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, “आज नवरात्रि के पहले दिन से पूरे देश में GST (Goods and Services Tax) की नई दरें लागू हो रही हैं. अब जीएसटी के दो मुख्य स्लैब पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे. जीएसटी की दरों में सुधार के लिए मैं बिहार की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं. इस सुधार से पूरे देश के साथ-साथ बिहार के सभी वर्गों के लोगों को लाभ होगा.”

रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आम लोगों को अब रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती मिलेंगी, जिससे उनके खर्च में कमी आएगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी की नई दरों के लागू होने से देश का जीडीपी में वृद्धि होगी और इसका लाभ सभी वर्गों को खासकर निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को विशेष राहत मिलेगी.

हर परिवार के लिए खुशहाली लेकर आया

अंत में उन्होंने लिखा, “माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जीएसटी सुधार हर परिवार के लिए खुशहाली लेकर आया है. इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद एवं आभार.”

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जीएसटी 2.0 को लेकर कहा कि “माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह केवल एक टैक्स सुधार नहीं, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का संकल्प है. जीएसटी ने छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगों तक सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया, जिससे निवेश में वृद्धि हुई है और देश को ग्लोबल इकोनॉमी का भरोसेमंद पार्टनर बनाया है.”

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 September 2025 - 1:48 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का दावा, सीटों पर बनी सहमति, चुनाव आयोग और सरकार पर साधा निशाना

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का दावा, सीटों पर बनी सहमति, चुनाव आयोग और सरकार पर साधा निशाना

21 September 2025 - 5:30 PM
Photo of तेजस्वी यादव की सभा में एक बार फिर पीएम मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी, गिरिराज सिंह ने किया कड़ा विरोध

तेजस्वी यादव की सभा में एक बार फिर पीएम मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी, गिरिराज सिंह ने किया कड़ा विरोध

21 September 2025 - 2:37 PM
Photo of तेजप्रताप यादव का बड़ा ऐलान, दोबारा RJD में वापसी से इनकार- इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

तेजप्रताप यादव का बड़ा ऐलान, दोबारा RJD में वापसी से इनकार- इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

21 September 2025 - 10:07 AM
Photo of महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव बोले- बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द

महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव बोले- बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द

20 September 2025 - 2:35 PM
Photo of गयाजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पिंडदान, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी रहें साथ मौजूद

गयाजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पिंडदान, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी रहें साथ मौजूद

20 September 2025 - 2:32 PM
Photo of विजय सिन्हा का तीखा वार: कांग्रेस-आरजेडी पर लगाया लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप

विजय सिन्हा का तीखा वार: कांग्रेस-आरजेडी पर लगाया लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप

19 September 2025 - 1:05 PM
Photo of चुनाव से पहले RJD में दरार? रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप की बयानबाजी ने बढ़ाई तेजस्वी की मुश्किलें

चुनाव से पहले RJD में दरार? रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप की बयानबाजी ने बढ़ाई तेजस्वी की मुश्किलें

19 September 2025 - 12:06 PM
Photo of चुनावी साल में नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेगा 1000 रुपये

चुनावी साल में नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेगा 1000 रुपये

18 September 2025 - 11:33 AM
Photo of बक्सर में गरजे गिरिराज सिंह: सीमांचल की डेमोग्राफी बदलेगी, नहीं दिखेंगे रोहिंग्या

बक्सर में गरजे गिरिराज सिंह: सीमांचल की डेमोग्राफी बदलेगी, नहीं दिखेंगे रोहिंग्या

17 September 2025 - 7:33 PM
Photo of PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

16 September 2025 - 7:19 PM
Back to top button