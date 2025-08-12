राष्ट्रीय

आसिम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो ने दी गीदड़भभकी, कहा- “भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो होगी… “

War Threat :
आसिम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो ने दी गीदड़भभकी, कहा- "भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो होगी... "

War Threat : पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बाद अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ बयान दिया है. बिलावल ने भारत को गीदड़भभकी देते हुए कहा, अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया, तो जंग होगी.

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के सिंधु नदी पर ऐतिहासिक हमला किया है. सिंधु दरिया पाकिस्तान की जनता का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नदी के खिलाफ कदम उठाने का ऐलान किया, तो यह न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधन पर हमला था, बल्कि यह हमारी संस्कृति और विरासत पर भी हमला करने का प्रयास था.

दुनियाभर में उठाई सिंधु मुद्दे पर पाकिस्तान की बात

बिलावल भुट्टो ने कहा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जनता हो या भारत की अपनी आवाम हो, वो अपनी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ है. मैं दुनियाभर में पहुंचा हूं. अमेरिका से लेकर यूरोप तक, हमने पाकिस्तान के प्वाइंट्स उठाए हैं. पीएम मोदी ने सिंधु पर जो हमला किया है, उसके बारे में पूरी दुनिया को बताया.

पहली बार सिंधु पर इस तरह की धमकी मिली

बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने ऐतिहासिक रूप से ऐसे फैसले किए हैं. हमने पहले भी कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि सिंधु नदी पर इस तरह से हमला करने का ऐलान किया जाएगा और डैम बनाने की बात की जाएगी. पाकिस्तान की 200 मिलियन जनता को यह धमकी देना कि हम आपका पानी रोक देंगे, हम इस धमकी के खिलाफ दुनियाभर में आवाज उठा रहे है.

पाक जनता से समर्थन मांगा

बिलावल ने पाकिस्तान की जनता से अपील करते हुए कहा, इस जद्दोजहद में मुझे आपकी जरूरत है. हमें एक होकर पीएम मोदी के हमले के इरादे के खिलाफ आवाज उठाना है और जद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें.

बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा शांति की वकालत की है. हमारे प्रतिनिधि दुनियाभर में गए और अमन का पैगाम दिया, लेकिन भारत की तरफ से लगातार जंग जैसी बातें की गई. अगर भारत ने जंग छेड़ने की कोशिश की, तो हम मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म के हमले के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे की आवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है.

