सोलापुर में लव मैरिज के विवाद में युवक की हत्या, आरोपी भाई गिरफ्तार

Ajay Yadav30 January 2026 - 12:52 PM
1 minute read
सोलापुर में लव मैरिज के विवाद में युवक की हत्या, आरोपी भाई गिरफ्तार

Maharashtra Murder News : महाराष्ट्र के सोलापुर के बारशी तालुका में लव मैरिज के विरोध में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया. यह घटना 28 जनवरी को पांगरी क्षेत्र में हुई. आरोपी ऋषिकेश क्षीरसागर ने अपनी बहन रेशमा और उसके पति सुशील क्षीरसागर को होटल में बुलाया और विवाद के दौरान शराब की बोतल तोड़कर सुशील पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, सुशील और रेशमा एक साल पहले लव मैरिज शादी कि थी. यह शादी परिवार के कुछ लोगों को स्वीकार नहीं था. 23 जनवरी को किसी कार्यक्रम के लिए दोनों येरमाला आए थे.

28 जनवरी को होटल में खाना खाने के दौरान बहस हुई, बहस इतनी बढ़ गई कि ऋषिकेश गुस्से में आकर बोतल से हमला कर दिया. घायल अवस्था में सुशील को सुलभ अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी.

वहीं, पांगरी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ऋषिकेश क्षीरसागर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस घटना की जांच कर रही है और घटना के कारणों तथा घटनाक्रम की पुष्टि कर रही है. बताया जा रहा है कि मृतक सुशील और रेशमा के लव मैरिज शादी से परिवार में असंतोष था.

कुल मिलाकर बहन के भाई ऋषिकेश नाराज था. परिवार के विरोध के बाद दोनों पुणे में रह रहे थे. आरोपी ने बहस के बहाने अपना गुस्सा भड़काया और जानलेवा हमला किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

