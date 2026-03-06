Punjab Farmers : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के किसानों को बागवानी फसलों की ओर प्रेरित करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने गुरुवार को बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ पंजाब सिविल सचिवालय में किसान-केंद्रित योजनाओं के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर बागवानी सचिव अरशदीप सिंह थिंद और बागवानी निदेशक डॉ. मनीष कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे।

किसानों को दी जा रही वित्तीय सहायता

बैठक के दौरान मंत्री भगत ने अधिकारियों के साथ फसली विविधता और किसानों को दी जा रही सुविधाओं तथा सब्सिडियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने मंत्री को किसानों को दी जा रही वित्तीय सहायता, फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बागवानी विभाग द्वारा किसानों को दी जा रही मौजूदा तकनीकी सहायता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

बागवानी फसलों की ओर किया प्रेरित

मंत्री ने कहा कि सरकार फसली विविधता को प्रोत्साहित करते हुए किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा फलों, सब्जियों, फूलों और अन्य उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों की ओर प्रेरित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की भलाई और उनकी आय बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

किसानों से करें सीधी बातचीत

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य का कोई भी किसान सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर दौरा करके किसानों से सीधी बातचीत करें और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करें।

