Ali Khamenei ​: ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर भारत ने शोक व्यक्त किया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचकर कंडोलेंस रजिस्टर पर सिग्नेचर किए। शनिवार (28 फरवरी) को US-इजरायल के ईरान पर हवाई हमले में खामेनेई की मौत हो गई थी।

#WATCH | Foreign Secretary Vikram Misri, on behalf of Government of India, signed the Condolence Book at the Embassy of Iran in New Delhi today, and offered condolences to the slain Supreme Leader of Iran Ayatollah Ali Khamenei. pic.twitter.com/A3IP2d0diX — ANI (@ANI) March 5, 2026

अपने सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद तेहरान बदले की आग में धधक रहा है और इजरायल के साथ उन खाड़ी देशों पर भी मिसाइलें दाग रहा है, जहां-जहां अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद हैं।

इजरायल-अमेरिका का ईरान पर अटैक

इजरायल और अमेरिका ने अचानक ही ईरान पर अटैक कर दिया। मिसाइलों के आक्रमण से ईरान की राजधानी तेहरान शहर में डर फैल गया। इजरायल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के घर को भी निशाना बनाया, जिसमें खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई। इस हमले के बाद से ईरान बौखला गया है और उसने खाड़ी देशों पर अंधाधुंध मिसाइल बरसानी शुरू कर दी।

पीएम मोदी ने जताई चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट के हालात पर अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत में हमेशा ऐसे झगड़ों का हल निकालने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी की अपील की है।

भारत ईरान के रिश्तों की ओर इशारा

भारत का रिएक्शन जी7 डेमोक्रेसी जैसा ही था, जिनमें से किसी ने भी शोक संदेश जारी नहीं किया था। विपक्ष ईरान के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों की ओर इशारा करते हुए इसकी मांग कर रहा है।

इसलिए कम हुआ व्यापार

एक समय था जब भारत अपनी जरूरत का 13 प्रतिशत तेल ईरान से खरीदता था, लेकिन न्यूक्लियर डील से ईरान के हटने के बाद उस पर US के बैन लगने से यह व्यापार तेजी से कम हो गया।

