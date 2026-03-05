Nancy Grewal Murder : पंजाबी मूल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर नैन्सी ग्रेवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लासाल पुलिस के मुताबिक 45 साल कि नैन्सी पर मंगलवार रात करीब साढ़े 9 बजे उनके घर में घुसकर हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल नैन्सी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। नैन्सी ग्रेवाल कनाडा में रह रही थी।

गंभीर अवस्था में कराया गया भर्ती

कनेडियन मीडिया के अनुसार, वारदात विंडसर में हुई। सूचना मिलने पर पुलिस और पैरामेडिक्स टॉड लेन के 2400 ब्लॉक में पहुंचे। एसेक्स -विंडसर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ने घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अधिक चोटों के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका।

इलाके को सील कर आगामी जांच

बुधवार को कनाडा पुलिस अधिकारी माइकल पियर्स ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। टॉड लेन पर कनाडा स्ट्रीट और बिशप स्ट्रीट के बीच दो घरों की घेराबंदी की गई, जबकि घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर हर्ब ग्रे पार्कवे के पास भी पुलिस टेप लगाकर क्षेत्र बंद किया गया।

सीसीटीवी फुटेज जुटा रही पुलिस

पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास घटना से जुड़ी कोई जानकारी या कैमरा फुटेज हो, तो वह डिटेक्टिव सार्जेंट जेमी नेस्टर से संपर्क करे। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

खालिस्तानी एंगल की जांच

जानकारी के मुताबिक, नैन्सी ग्रेवाल सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थक गतिविधियों की खुलकर आलोचना करती थीं और अपने वीडियो में कई राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक राय रखती थीं। पुलिस इस पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है।

