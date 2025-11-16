Delhi NCR

Ajay Yadav16 November 2025 - 12:52 PM
Delhi Blast :
  • दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में 3 कारतूस बरामद
  • 2 जिंदा और 1 खाली, हथियार नहीं मिला
  • पुलिसकर्मी इससे जुड़े नहीं, कारतूस प्रतिबंधित
  • नूंह में आतंकी उमर का कमरा खोजा गया
  • जांच टीमें उमर के सहयोगियों की तलाश में

Delhi Blast : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में एक नया खुलासा सामने आया है. जांच में घटनास्थल से तीन कारतूस बरामद किए गए हैं. जिनमें दो जिंदा और एक खाली खोखा शामिल है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार ये 9 मिमी कैलिबर के कारतूस आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित हैं और केवल सुरक्षा बल या विशेष अनुमति वाले व्यक्ति ही इन्हें रख सकते हैं.

पुलिस जांच से ड्यूटी कर्मियों का संबंध खारिज

सूत्रों ने अनुसार, घटनास्थल से कोई पिस्तौल या उसके हिस्से नहीं मिले. यानी कारतूस तो बरामद हुए, लेकिन उन्हें चलाने वाला हथियार वहां नहीं था. दिल्ली पुलिस ने बताया कि कारतूस मिलने के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के हथियारों की जांच की गई, जिसमें किसी का भी कारतूस गायब नहीं पाया गया. इससे यह संभावना खत्म हो गई कि ये कारतूस ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के थे.

पुलिस जांच में कारतूस और नूंह के तथ्य

इस मामले में पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कारतूस आखिरकार स्थल पर कैसे पहुंचे. वहीं, हरियाणा के नूंह से भी नए तथ्य सामने आए है, जहां विस्फोट में मारे गए आतंकी उमर मुहम्मद को घटना से कई घंटे पहले घूमते देखा गया था.

जांच में उमर का कमरा और छापेमारी

जांच एजेंसियों को पता चला है कि आतंकी उमर ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन शोएब की मदद से 10 दिनों के लिए एक कमरा किराए पर लिया था. विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस, एनआईए और सीआईए नूंह की टीमों ने उस मकान पर छापा मारा. जांच टीमें नूंह और आसपास के क्षेत्रों में उन सभी लोगों की तलाश कर रही हैं, जिन्होंने उमर के साथ बातचीत की हो या जिनका विस्फोटक उपकरण से कोई संबंध हो.

