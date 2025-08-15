बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

15 August 2025
79th Independence day : 79वें स्वतंत्रता दिवस को पूरा देश मना रहा है. ऐसे में आज पीएम ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु का समझौता एकतरफा है. भारत का पानी दुश्मनों की धरती को सींच रहा है. मेरे देश की धरती प्यासी है. पिछले कई दशक से इस समझौते ने देश के किसानों का नुकसान किया.

पीएम मोदी ने कहा कि अब हमने न्यू नॉर्मल स्थापित किया है. आतंक और आतंकियों को पालने पोसने वालों को अब हम अलग-अलग नहीं मानते. वे मानवता के समान दुश्मन हैं. अब भारत ने तय कर लिया है कि परमाणु धमकियों को हम नहीं सहेंगे. परमाणु ब्लैकमेल अब नहीं सहा जाएगा. आगे भी अगर दुश्मनों ने कोशिश जारी रखी तो हमारी सेना तय करेगी कि सेना की शर्तों पर सेना जो लक्ष्य तय करे उसे हम अमल में लाएंगे.भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा.

पाकिस्तान की नींद अभी उड़ी

उन्होंने कहा कि हमने सेना को खुली छूट दी. हमारी सेना ने वो करके दिखाया, जो कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता. सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को नेस्तनाबूद किया. पाकिस्तान की नींद अभी उड़ी है. पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए खुलासे हो रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब न तो सिंधु जल समझौते के मौजूदा स्वरूप को स्वीकार करेगा और न ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की परमाणु धमकियों को बर्दाश्त करेगा. उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे. सिंधु समझौता एकतरफा और अन्यायपूर्ण है, जिसने सात दशकों तक भारतीय किसानों को अकल्पनीय नुकसान पहुंचाया. भारत का पानी भारत और उसके किसानों के लिए है.

