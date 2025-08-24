Punjab

पंजाब में 27 एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति, मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी बधाई

Ajay Yadav24 August 2025 - 8:00 AM
फटाफट पढ़ें

  • 27 प्रोफेसर प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत
  • 13 को तुरंत, 14 को बाद में प्रमोशन
  • मंत्री बैंस ने दी बधाई और शुभकामनाएँ
  • 10 दिन में उपस्थिति रिपोर्ट देना अनिवार्य
  • नए प्रिंसिपल रहेंगे एक साल की परख पर

Punjab News : पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी दी कि राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को और ऊँचा उठाने तथा विभाग को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 27 एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों को कॉलेज कैडर के तहत प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति दी गई है.

उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई डी.पी.सी. (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) की बैठक में कुल 27 नामों को मंजूरी दी गई. इनमें से 13 फैकल्टी को तत्काल प्रभाव से पदोन्नति प्रदान की गई है, जबकि शेष 14 को दिसम्बर 2025 तक सीटों की उपलब्धता के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि प्रिंसिपलों की सीधे कोटे के पद भी शीघ्र भरे जाएंगे.

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी बधाई

हरजोत सिंह बैंस ने प्रोफेसरों को बधाई देते हुए उनसे अपनी नई जिम्मेदारियाँ लगन, समर्पण और निष्ठा के साथ निभाने की अपील की, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पदोन्नतियाँ विभाग में सकारात्मक बदलाव और उत्कृष्टता लेकर आएँगी. साथ ही उन्होंने आशा जताई कि नए प्रिंसिपल उच्च शिक्षा क्षेत्र में मिसाल कायम करते हुए राज्य की शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करेंगे.

इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग की प्रबंधकीय सचिव अनिंदिता मित्रा ने भी नए पदोन्नत प्रोफेसरों को बधाई दी और उन्हें भविष्य की सफलता एवं नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएँ दीं.

10 दिन में उपस्थिति रिपोर्ट देना अनिवार्य

उन्होंने निर्देश दिया कि पदोन्नत प्रोफेसर 10 दिनों के भीतर अपनी उपस्थिति रिपोर्ट निदेशक, उच्च शिक्षा पंजाब को प्रस्तुत करें, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो पदोन्नति रद्द मानी जाएगी और संबंधित प्रोफेसर अगले दो वर्षों तक पदोन्नति के योग्य नहीं होंगे. साथ ही, सभी नए प्रिंसिपल एक वर्ष की परख-अवधि पर कार्य करेंगे, जिसके दौरान उनकी कार्यप्रणाली पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

