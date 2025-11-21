लाइफ़स्टाइल

आ गई सर्दी, जानें सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने और स्वस्थ रहने के 10 जरूरी टिप्स

New Delhi : अब सर्दी का मौसम आ गया है। सर्दियों का मौसम अक्सर ठंड, खांसी, जुकाम और वायरल संक्रमण का कारण बनता है। इस मौसम में इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रखना बेहद जरूरी है ताकि आप स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें। यहाँ कुछ आसान और प्रभावी उपाय दिए गए हैं।

1. संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार

सर्दियों में अपने भोजन में फलों, सब्जियों, और प्रोटीन का सेवन बढ़ाएँ। विटामिन C, विटामिन D, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर आहार इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है।

  • विटामिन C: संतरा, नींबू, अमरूद
  • विटामिन D: अंडे, मशरूम, सूर्य की हल्की रोशनी
  • जिंक: अखरोट, कद्दू के बीज, बादाम

2. गर्म पानी और हर्बल ड्रिंक्स

सर्दियों में पर्याप्त गर्म पानी पीना जरूरी है। इसके अलावा अदरक की चाय, तुलसी-लहसुन वाली हर्बल चाय और हल्दी वाला दूध इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं।

3. नियमित व्यायाम

सर्दियों में आलस्य बढ़ सकता है, लेकिन योग, स्ट्रेचिंग, और हल्की वॉक करना इम्यून सिस्टम को सक्रिय रखता है। सप्ताह में कम से कम 4–5 दिन 30 मिनट व्यायाम करें।

4. पर्याप्त नींद

इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए 7–8 घंटे की नींद जरूरी है। नींद की कमी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है।

5. हाथ धोने और स्वच्छता का ध्यान

सर्दियों में सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण से बचने के लिए हाथों की स्वच्छता बेहद जरूरी है। बाहर से आने के बाद हाथ साबुन से धोएँ और चेहरे को अनावश्यक न छुएँ।

6. विटामिन सप्लीमेंट्स

अगर भोजन से पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, तो विटामिन C, D और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स का सेवन डॉक्टर की सलाह से करें।

7. तनाव कम करें

अत्यधिक तनाव इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। ध्यान, प्राणायाम और हल्की मेडिटेशन से मानसिक तनाव कम करें।

8. धूम्रपान और शराब से बचें

सर्दियों में धूम्रपान और शराब से इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। इनसे बचें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएँ।

9. मौसम के अनुसार कपड़े पहनें

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े, स्वेटर और मफलर का इस्तेमाल करें। ठंड से शरीर की ऊर्जा खर्च होती है और इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है।

10. गले और नाक की सुरक्षा

ठंडी हवाओं और सर्द मौसम में सकारात्मक रूप से गले और नाक को ढकें। यह संक्रमण से बचाव में मदद करता है।

