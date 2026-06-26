राष्ट्रीय

‘अगर मेरी बेटी भी दोषी है तो उसे भी सख्त सजा मिले’, केतन अग्रवाल हत्याकांड पर बोले सिया गोयल के पिता

Ajay Yadav26 June 2026 - 8:10 AM
2 minutes read
Pune Murder Case :
'अगर मेरी बेटी भी दोषी है तो उसे भी सख्त सजा मिले', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर बोले सिया गोयल के पिता

Pune Murder Case : पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है. इसी बीच सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

प्रवीण गोयल ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और उन्हें अब भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, प्रवीण गोयल ने कहा कि केतन से उन्हें अपने बेटे जैसा लगाव हो गया था. उनके अनुसार, अग्रवाल परिवार ने अपना बेटा खोया है, लेकिन उन्हें भी केतन के जाने का गहरा दुख है.

उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए

सिया के पिता ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा कि यदि जांच में उनकी बेटी भी आरोपी साबित होती है तो उसे भी किसी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा कि जिस जगह से केतन को गिराया गया, अगर उनकी बेटी भी दोषी है तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए.

अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा

प्रवीण गोयल ने कहा कि एक पिता होने के नाते वह समझ सकते हैं कि अग्रवाल परिवार किस दर्द से गुजर रहा होगा. उनके मुताबिक, इस घटना से बड़ा दुख किसी परिवार के लिए नहीं हो सकता, उन्होंने बताया कि दोनों की शादी को लेकर परिवार काफी उत्साहित था और सिया भी इस रिश्ते से खुश थी. वह अक्सर कहती थी कि केतन बहुत अच्छे इंसान हैं और उसे अच्छा परिवार मिला है.

चेतन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी

प्रवीण गोयल ने कहा कि उन्हें चेतन चौधरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने न कभी उसका नाम सुना था, न उसे देखा था और न ही उससे कोई बातचीत हुई थी. उनका कहना था कि उन्हें इस संबंध की कोई जानकारी नहीं थी.

परिवार को बताना चाहिए था

उन्होंने कहा कि अग्रवाल परिवार अच्छे और संस्कारी लोग हैं तथा दोनों परिवारों के बीच वर्षों से अच्छे संबंध रहे हैं, उनके मुताबिक, उन्होंने इस घटना में सिर्फ एक बेटा ही नहीं, बल्कि एक अच्छा रिश्ता भी खो दिया है, उन्होंने यह भी कहा कि अगर सिया ने केतन को अपने किसी संबंध के बारे में बताया था तो इसकी जानकारी दोनों परिवारों को भी दी जानी चाहिए थी, ताकि शायद स्थिति अलग हो सकती थी.

ये भी पढ़ें- WhatsApp ग्लोबल हेड Kunal Shah की कहानी, डिलीवरी बॉय, मेहंदी कोन बेची, 14-15 साल की उम्र… पढ़ें सफलता की पूरी कहानी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav26 June 2026 - 8:10 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पासपोर्ट, आधार, वोटर ID नहीं हैं नागरिकता का सबूत… तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट है असली प्रमाण? जानें कानून

पासपोर्ट, आधार, वोटर ID नहीं हैं नागरिकता का सबूत… तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट है असली प्रमाण? जानें कानून

25 June 2026 - 3:35 PM
Photo of राम मंदिर मामले में भ्रष्टाचार के आरोप, एसआईटी जांच पर केजरीवाल-संजय सिंह ने उठाए सवाल

राम मंदिर मामले में भ्रष्टाचार के आरोप, एसआईटी जांच पर केजरीवाल-संजय सिंह ने उठाए सवाल

25 June 2026 - 11:04 AM
Photo of वेनेजुएला में 7.1 और 7.5 तीव्रता के दो बड़े भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

वेनेजुएला में 7.1 और 7.5 तीव्रता के दो बड़े भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

25 June 2026 - 8:38 AM
Photo of पुलवामा में 3.5 तीव्रता का भूकंप, झटके महसूस होते ही घरों से बाहर आए लोग

पुलवामा में 3.5 तीव्रता का भूकंप, झटके महसूस होते ही घरों से बाहर आए लोग

25 June 2026 - 8:09 AM
Photo of India Iran Relation : खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए PM Modi को मिला आमंत्रण, ईरानी राष्ट्रपति ने भेजा न्योता

India Iran Relation : खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए PM Modi को मिला आमंत्रण, ईरानी राष्ट्रपति ने भेजा न्योता

24 June 2026 - 5:51 PM
Photo of धर्मेंद्र प्रधान को इतना अहंकार, पेपर लीक का विरोध कर रहे बच्चों को बता रहे देश के टुकड़े करने वाले- केजरीवाल

धर्मेंद्र प्रधान को इतना अहंकार, पेपर लीक का विरोध कर रहे बच्चों को बता रहे देश के टुकड़े करने वाले- केजरीवाल

24 June 2026 - 3:11 PM
Photo of सेंट्रल विस्टा में मेट्रो की बड़ी क्रांति, दिल्ली को मिला ट्रिपल इंटरचेंज हब, सफर होगा सुपरफास्ट

सेंट्रल विस्टा में मेट्रो की बड़ी क्रांति, दिल्ली को मिला ट्रिपल इंटरचेंज हब, सफर होगा सुपरफास्ट

24 June 2026 - 2:48 PM
Photo of केतन को मारने की पहले भी हुई थी कोशिश, मौत के बाद सिया ने शेयर की भावुक पोस्ट

केतन को मारने की पहले भी हुई थी कोशिश, मौत के बाद सिया ने शेयर की भावुक पोस्ट

24 June 2026 - 10:47 AM
Photo of राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर केजरीवाल का सवाल, चंपत राय पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?

राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर केजरीवाल का सवाल, चंपत राय पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?

24 June 2026 - 8:29 AM
Photo of WhatsApp ग्लोबल हेड Kunal Shah की कहानी, डिलीवरी बॉय, मेहंदी कोन बेची, 14-15 साल की उम्र… पढ़ें सफलता की पूरी कहानी

WhatsApp ग्लोबल हेड Kunal Shah की कहानी, डिलीवरी बॉय, मेहंदी कोन बेची, 14-15 साल की उम्र… पढ़ें सफलता की पूरी कहानी

23 June 2026 - 5:59 PM
Back to top button