Uttar Pradesh

पति के घर लौटते ही पत्नी प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई, ग्रामीणों ने पोल से बांधा

Ajay Yadav23 January 2026 - 10:50 AM
2 minutes read
UP News :
पति के घर लौटते ही पत्नी प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई, ग्रामीणों ने पोल से बांधा

UP News : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में विशुनपुरा थाने के दुदही नगर से एक घटना सामने आई है, इस घटना ने पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है. चंडीगढ़ से मजदूरी कर लौटे युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. इसके बाद जमकर हंगामा हुआ. युवक चंडीगढ़ में मजदूरी करता था और अचानक तड़के घर पहुंच गया. दरवाजा खुलने पर उसने कमरे में पत्नी के साथ एक युवक को बिस्तर पर देखा, जिससे वह सन्न रह गया. जब पति ने उस युवक को पकड़ने का कोशिश कि तो पत्नी बीच में आ गई और प्रेमी को छूने तक नहीं दिया. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए.

ग्रामीणों ने दोनों को पोल से बांधा

वही, परिजनों और ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर बिजली के पोल से बांध दिया. कुछ देर बाद जब उन्हें खोला गया, तब भी महिला अपने प्रेमी से लिपटी रही. गांव वालों ने महिला के प्रेमी को पोल से बांधा, लेकिन महिला उससे अलग नहीं हुई. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची विशुनपुरा पुलिस ने प्रेमी और महिला को हिरासत में लेकर थाने ले गई. पूछताछ में प्रेमी की पहचान सौम्य वीर कश्यप के रूप में हुई, जो करीब 600 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर जिले के एक गांव का निवासी है. महिला मंजू देवी दो बच्चों की मां है, जिनमें एक 3 साल की बेटी और एक दो साल का बेटा शामिल है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

मिली जानकारी के अनुसार करीब एक साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. दो महीने पहले भी प्रेमी घर आया था, जिसे महिला ने अपने पति को “मौसी का बेटा” बताकर दो दिन तक घर में ठहराया था. उस समय पति को संदेह हुआ था, लेकिन पत्नी के कहने पर वह शांत हो गया और फिर चंडीगढ़ चला गया. महिला के सास-ससुर भी घर में रहते हैं, लेकिन दोनों मंदबुद्धि के हैं. बुधवार को पति के अचानक घर लौटने से पूरा मामला सामने आया. पुलिस ने महिला के मायके पक्ष को सूचना दी. मायके वाले भी थाने पहुंचे, लेकिन महिला अपने प्रेमी के साथ ही जाने की जिद पर अड़ी रही. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें – एक साल पहले की ‘लड़ाई’ इस बार ‘जान’ पर बन आई, बदले की आग झुलसे हरजिंदर ने की पवन की हत्या

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 January 2026 - 10:50 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मिर्जापुर से काशी तक उठा रोजगार और सामाजिक न्याय का सवाल, “रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा का वाराणसी में ऐतिहासिक समापन

मिर्जापुर से काशी तक उठा रोजगार और सामाजिक न्याय का सवाल, “रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा का वाराणसी में ऐतिहासिक समापन

23 January 2026 - 8:32 AM
Photo of मेरठ में मंच पर भावुक हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संघर्ष भरे बचपन को याद कर छलके आंसू

मेरठ में मंच पर भावुक हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संघर्ष भरे बचपन को याद कर छलके आंसू

23 January 2026 - 7:58 AM
Photo of UP News : तीन बच्चों की मां पर चढ़ा प्यार का जुनून, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

UP News : तीन बच्चों की मां पर चढ़ा प्यार का जुनून, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

22 January 2026 - 5:53 PM
Photo of अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भाजपा पर लगाए कई गंभीर आरोप

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भाजपा पर लगाए कई गंभीर आरोप

22 January 2026 - 4:53 PM
Photo of प्रिया सरोज ने MPLADS फंड पर सफाई दी, खुरपेंच ने खर्च पर सवाल उठाए

प्रिया सरोज ने MPLADS फंड पर सफाई दी, खुरपेंच ने खर्च पर सवाल उठाए

22 January 2026 - 3:19 PM
Photo of मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते भाइयों ने की सगी बहन की हत्या, प्रेमी को भी उतारा मौत के घाट

मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते भाइयों ने की सगी बहन की हत्या, प्रेमी को भी उतारा मौत के घाट

22 January 2026 - 2:39 PM
Photo of पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि से बढ़ेगी ठंड

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि से बढ़ेगी ठंड

22 January 2026 - 7:55 AM
Photo of युवराज मौत मामला : आरोपी बिल्डर अभय की कोर्ट में पेशी, 27 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

युवराज मौत मामला : आरोपी बिल्डर अभय की कोर्ट में पेशी, 27 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

21 January 2026 - 7:17 PM
Photo of दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज, 6 भवनों को किया गया जमींदोज

दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज, 6 भवनों को किया गया जमींदोज

21 January 2026 - 5:55 PM
Photo of ‘मर्यादा’ लांघकर पत्नी ने भतीजे से किया प्रेम, तो ‘इंसानियत’ भूलाकर पति ने कर दी हत्या

‘मर्यादा’ लांघकर पत्नी ने भतीजे से किया प्रेम, तो ‘इंसानियत’ भूलाकर पति ने कर दी हत्या

21 January 2026 - 4:38 PM
Back to top button