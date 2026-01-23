UP News : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में विशुनपुरा थाने के दुदही नगर से एक घटना सामने आई है, इस घटना ने पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है. चंडीगढ़ से मजदूरी कर लौटे युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. इसके बाद जमकर हंगामा हुआ. युवक चंडीगढ़ में मजदूरी करता था और अचानक तड़के घर पहुंच गया. दरवाजा खुलने पर उसने कमरे में पत्नी के साथ एक युवक को बिस्तर पर देखा, जिससे वह सन्न रह गया. जब पति ने उस युवक को पकड़ने का कोशिश कि तो पत्नी बीच में आ गई और प्रेमी को छूने तक नहीं दिया. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए.

ग्रामीणों ने दोनों को पोल से बांधा

वही, परिजनों और ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर बिजली के पोल से बांध दिया. कुछ देर बाद जब उन्हें खोला गया, तब भी महिला अपने प्रेमी से लिपटी रही. गांव वालों ने महिला के प्रेमी को पोल से बांधा, लेकिन महिला उससे अलग नहीं हुई. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची विशुनपुरा पुलिस ने प्रेमी और महिला को हिरासत में लेकर थाने ले गई. पूछताछ में प्रेमी की पहचान सौम्य वीर कश्यप के रूप में हुई, जो करीब 600 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर जिले के एक गांव का निवासी है. महिला मंजू देवी दो बच्चों की मां है, जिनमें एक 3 साल की बेटी और एक दो साल का बेटा शामिल है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

मिली जानकारी के अनुसार करीब एक साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. दो महीने पहले भी प्रेमी घर आया था, जिसे महिला ने अपने पति को “मौसी का बेटा” बताकर दो दिन तक घर में ठहराया था. उस समय पति को संदेह हुआ था, लेकिन पत्नी के कहने पर वह शांत हो गया और फिर चंडीगढ़ चला गया. महिला के सास-ससुर भी घर में रहते हैं, लेकिन दोनों मंदबुद्धि के हैं. बुधवार को पति के अचानक घर लौटने से पूरा मामला सामने आया. पुलिस ने महिला के मायके पक्ष को सूचना दी. मायके वाले भी थाने पहुंचे, लेकिन महिला अपने प्रेमी के साथ ही जाने की जिद पर अड़ी रही. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

