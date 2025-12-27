मौसमराष्ट्रीय

मौसम के मिजाज में सख्ती, आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में जारी किया अलर्ट

Weather update

Weather Alert : उत्तर से लेकर पूरब और पूर्वोत्तर भारत तक मौसम के मिजाज में सख्ती देखी जा रही है। आए दिन कोहरे की चादर मोटी होती जा रही है। इसके साथ ही ठंड भी कंपकपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पश्चिमी हिमालय की चोटियों पर तो बर्फबारी भी हो रही है। मैदानों में घना कोहरा, शीत दिवस और कहीं-कहीं शीत लहर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल के आगमन तक मौसम किसी भी तरह से कोई मेहरबानी नहीं दिखाएगा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अनुमान लगाया है कि, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 1 जनवरी तक रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 30 दिसंबर तक, बिहार में 27 दिसंबर तक घने कोहरे का असर बना रह सकता है। इसके अलावा, असम, मेघालय, बिहार और ओडिशा के कुछ इलाकों में 30 दिसंबर तक, अरुणाचल प्रदेश में 28 दिसंबर तक और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 27 दिसंबर तक घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

कोहरे का अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आगामी दिनों में देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के प्रभाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 1 जनवरी तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 30 दिसंबर तक तथा बिहार में 27 दिसंबर तक घने कोहरे का असर बने रहने की संभावना है। असम, मेघालय, बिहार, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में 30 दिसंबर तक, 28 दिसंबर तक और 27 दिसंबर तक घना कोहरा जारी रहने का अनुमान है। इससे यातायात और सामान्य दिनचर्या पर असर पड़ सकता है।

शीतलहर और शीत दिवस की चेतावनी

इसके साथ ही, मौसम विभाग ने शीतलहर और शीत दिवस की भी चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 26 और 27 दिसंबर को गंभीर शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं बिहार में 30 दिसंबर तक, उत्तराखंड में 28 दिसंबर तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 दिसंबर को शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। उत्तर राजस्थान में 27 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी दी गई है। ये सभी मौसम परिवर्तन ठंड को और भी बढ़ा सकते हैं, जिससे लोग अधिक सतर्क रहें।

दिल्ली में घना कोहरा और ठंड

दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में सर्दी का असर तो दिख रहा है, लेकिन शीतलहर की स्थिति नहीं बन पाई है। हालांकि, दिल्ली में इस सप्ताह के अंत तक मध्यम से घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 और 28 दिसंबर को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण तापमान में अत्यधिक गिरावट नहीं होगी। इसके बावजूद, कोहरे की स्थिति यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

क्या करें और कैसे रहें सुरक्षित?

इन मौसम परिस्थितियों के बीच, खासकर घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति में, यात्रा करते वक्त सतर्कता बरतना जरूरी है। लोग अपने रास्ते की योजना पहले से बनाएं, और वाहनों में सभी आवश्यक उपकरण रखें जैसे कि हीटर, अतिरिक्त कपड़े और कोहरे में ड्राइविंग के दौरान लाइट्स का प्रयोग करें। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए घर के भीतर ही रखें और गर्म कपड़े पहनाएं।

