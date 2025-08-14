फटाफट पढ़ें

“युद्ध नशों विरुद्ध” में 25,646 तस्कर गिरफ्त में

1,059 किलो हेरोइन और अन्य नशे बरामद

अब तक 16,400 एफआईआर दर्ज की गईं

पुलिस ने 12.32 करोड़ की ड्रग मनी जब्त की

गांवों में नशा विरोधी शपथ अभियान जारी

War on Drugs : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत चलाई जा रही नशों के खिलाफ निर्णायक जंग “युद्ध नशों विरुद्ध” के अंतर्गत 1 मार्च 2025 से अब तक पंजाब पुलिस ने 16,400 एफआईआर दर्ज करते हुए 25,646 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान 1,059 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है.

पंजाब भवन में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल और नशा मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता बलतेज सिंह पन्नू ने बताया कि 1059 किलोग्राम हेरोइन बरामद करने के अलावा पुलिस ने 366 किलोग्राम अफीम, 215 क्विंटल भूकी, 29 किलोग्राम चरस, 405 किलोग्राम गांजा, 6 किलोग्राम आईस, 32.35 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल और 12.32 करोड़ रुपए की ड्रग मनी भी जब्त की है.

मुख्यमंत्री ने सौंपी नशा मुक्त पंजाब की जिम्मेदारी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब पुलिस को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने का कार्य सौंपा था. पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का भी गठन किया था.

गांव-वार्डों में शपथ के जरिए जागरूकता अभियान

मुख्य प्रवक्ता बलतेज सिंह पन्नू ने कहा कि नशों की तस्करी से निपटने के लिए जारी प्रयासों के तहत पंजाब सरकार विशेष अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत वार्डों और गांवों के निवासियों को नशा सेवन के विरुद्ध शपथ लेने और नशा तस्करी में शामिल व्यक्तियों का समर्थन करने से बचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने एक व्यापक रणनीति बनाई है और “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम तब तक जारी रहेगा, जब तक राज्य से नशों की लानत का जड़ से खात्मा नहीं हो जाता.

