Bihar

Bihar Election 2025 Phase 2 Voting Live: बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग शुरू, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा

Ajay Yadav11 November 2025 - 7:49 AM
2 minutes read
Bihar Assembly Election Phase 2 :
बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग शुरू, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा

Bihar Assembly Election Phase 2 Voting Live Updates : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज शुरू हो गया है. इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री भी इसमें शामिल हैं. इस चरण में 45,399 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 40,073 केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं. मतदाताओं में लगभग 1.75 करोड़ महिलाएं हैं. हिसुआ सीट (नवादा) में सबसे अधिक 3.67 लाख मतदाता हैं, जबकि लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, त्रिवेणीगंज, सुगौली और बनमखी में प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज्यादा (22-22) है. पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था.

सीमांचल में दूसरे चरण का मतदान

दूसरे चरण में मतदान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत नेपाल सीमा से सटे जिलों में हो रहा है. सुरक्षित और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. इस चरण में अधिकांश सीटें सीमांचल क्षेत्र की हैं, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, जिससे यह चरण एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है. एनडीए विपक्ष पर ‘घुसपैठियों को संरक्षण देने’ का आरोप लगा रहा है, जबकि विपक्ष अल्पसंख्यक मतदाताओं पर भरोसा कर रहा है. प्रमुख उम्मीदवारों में जेडीयू के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल), बीजेपी के प्रेमेंद्र कुमार (गया टाउन), रेनू देवी (बेतिया), नीरेज कुमार सिंह ‘बबलू’ (छातापुर), लेशी सिंह (धमदाहा), शीला मंडल (फुलपरस) और जमा खान (चैनपुर) शामिल हैं.

बिहार चुनाव में बढ़-चढ़कर वोट करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज हो रही है. मै सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे उत्साहपूर्वक मतदान करें और नए रिकॉर्ड कायम करें. राज्य के युवा, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं. उनसे विशेष आग्रह है कि वे स्वयं मतदान करें और दूसरों को भी इसके लिए प्ररित करें.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav11 November 2025 - 7:49 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of “तेजप्रताप यादव का आत्मविश्वास चरम पर: बोले – बिहार में बहार लौटेगी, जनता देगी जनशक्ति को जीत

“तेजप्रताप यादव का आत्मविश्वास चरम पर: बोले – बिहार में बहार लौटेगी, जनता देगी जनशक्ति को जीत

10 November 2025 - 5:40 PM
Photo of तेजस्वी यादव का तीखा वार: बिहार में बदलाव की गूंज, सरकार और चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

तेजस्वी यादव का तीखा वार: बिहार में बदलाव की गूंज, सरकार और चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

10 November 2025 - 3:19 PM
Photo of बिहार को यूरोप जैसा बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर – पूंजीवाद पर बड़ा बयान

बिहार को यूरोप जैसा बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर – पूंजीवाद पर बड़ा बयान

10 November 2025 - 11:25 AM
Photo of दूसरे चरण के चुनाव प्रचार पर विराम, जानें प्रत्याशी, वोटर और बूथों की संख्या

दूसरे चरण के चुनाव प्रचार पर विराम, जानें प्रत्याशी, वोटर और बूथों की संख्या

9 November 2025 - 6:29 PM
Photo of समस्तीपुर में कूड़े में हजारों वीवीपैट, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर साधा निशाना

समस्तीपुर में कूड़े में हजारों वीवीपैट, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर साधा निशाना

9 November 2025 - 3:30 PM
Photo of पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच बयानबाजी फिर तेज, चुनाव के बीच बढ़ा विवाद

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच बयानबाजी फिर तेज, चुनाव के बीच बढ़ा विवाद

9 November 2025 - 2:57 PM
Photo of तेजस्वी यादव ने उठाया आरक्षण का मुद्दा, “बोले- प्रधानमंत्री ने लोगों का 65% आरक्षण…”

तेजस्वी यादव ने उठाया आरक्षण का मुद्दा, “बोले- प्रधानमंत्री ने लोगों का 65% आरक्षण…”

9 November 2025 - 10:53 AM
Photo of महनार स्ट्रांग रूम के CCTV बंद होने पर RJD का हंगामा, अनु शुक्ला ने की जांच की मांग, DM ने बताए हालात

महनार स्ट्रांग रूम के CCTV बंद होने पर RJD का हंगामा, अनु शुक्ला ने की जांच की मांग, DM ने बताए हालात

9 November 2025 - 9:11 AM
Photo of बिहार चुनाव के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा

बिहार चुनाव के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा

9 November 2025 - 8:34 AM
Photo of सीतामढ़ी में पीएम मोदी का तीखा वार – “बिहार का बच्चा रंगदार नहीं, इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा”

सीतामढ़ी में पीएम मोदी का तीखा वार – “बिहार का बच्चा रंगदार नहीं, इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा”

8 November 2025 - 4:16 PM
Back to top button