Bihar Assembly Election Phase 2 Voting Live Updates : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज शुरू हो गया है. इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री भी इसमें शामिल हैं. इस चरण में 45,399 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 40,073 केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं. मतदाताओं में लगभग 1.75 करोड़ महिलाएं हैं. हिसुआ सीट (नवादा) में सबसे अधिक 3.67 लाख मतदाता हैं, जबकि लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, त्रिवेणीगंज, सुगौली और बनमखी में प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज्यादा (22-22) है. पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था.

सीमांचल में दूसरे चरण का मतदान

दूसरे चरण में मतदान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत नेपाल सीमा से सटे जिलों में हो रहा है. सुरक्षित और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. इस चरण में अधिकांश सीटें सीमांचल क्षेत्र की हैं, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, जिससे यह चरण एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है. एनडीए विपक्ष पर ‘घुसपैठियों को संरक्षण देने’ का आरोप लगा रहा है, जबकि विपक्ष अल्पसंख्यक मतदाताओं पर भरोसा कर रहा है. प्रमुख उम्मीदवारों में जेडीयू के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल), बीजेपी के प्रेमेंद्र कुमार (गया टाउन), रेनू देवी (बेतिया), नीरेज कुमार सिंह ‘बबलू’ (छातापुर), लेशी सिंह (धमदाहा), शीला मंडल (फुलपरस) और जमा खान (चैनपुर) शामिल हैं.

बिहार चुनाव में बढ़-चढ़कर वोट करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज हो रही है. मै सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे उत्साहपूर्वक मतदान करें और नए रिकॉर्ड कायम करें. राज्य के युवा, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं. उनसे विशेष आग्रह है कि वे स्वयं मतदान करें और दूसरों को भी इसके लिए प्ररित करें.

बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे इसमें बढ़-चढ़कर भागीदार बनें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के अपने नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे खुद तो मतदान करें ही, दूसरों को भी…

