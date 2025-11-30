Virat Kohli Records : विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। विराट ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए करियर का 52वां वनडे शतक लगाया। बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने 102 गेंदों में सेंचुरी बनाई।

अर्धशतक में भी कोहली नंबर-1

इस शतक के साथ ही ना केवल सचिन तेंदुलकर बल्कि रिकी पोंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूटा है। वनडे इंटरनेशनल में ज्यादा अर्धशतक बनाने में भी कोहली पहले नंबर पर आ गए हैं। इस फॉर्मेट में कोहली का 59वां अर्धशतक हैं, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल में घर पर 58 फिफ्टी बनाए थे। वहीं रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे में 45 बार पचास प्लस स्कोर बनाया है।

एक और कीर्तिमान किया हासिल

विराट कोहली ने एक ऐसा कीर्तिमान भी नाम किया, जो इतिहास में किसी ने नहीं किया। विराट कोहली बाइलेटरल वनडे मैचों में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने गए हैं। इस मैच से पहले उनके नाम द्विपक्षीय वनडे मैचों में 9936 रन थे, उन्होंने मुकाबले में 64वां रन पूरा करते ही कीर्तिमान हासिल किया।

