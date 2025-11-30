Rohit Sharma : भारतीय हिटमैन रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को मिट्टी में मिला दिया है। रोहित ने पारी में 3 छक्के लगाते ही इतिहास रच दिया है। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बता दें कि रांची में साउथ अफ्रीका (SA) के खिलाफ पहले ODI मैच में रोहित ने शाहिद अफरीदी का सबसे ज्यादा ODI सिक्स का रिकॉर्ड ध्वस्त किया।

हिटमैन के नाम बड़े रिकॉर्ड

रोहित शर्मा के नाम अब ODI क्रिकेट में 352 छक्के हो गए हैं। शाहिद अफरीदी ने 351 सिक्स लगाए थे। रोहित शर्मा ने ये कारनामा अपनी 269वीं वनडे पारी में किया। वहीं शाहिद अफरीदी ने 369 वनडे पारियों में 351 सिक्स लगाए थे। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने ODI में सभी 351 छक्के भारत के लिए लगाए हैं, और शाहिद अफरीदी ने ODI में 351 छक्कों में से 349 पाकिस्तान जबकि 2 सिक्स ICC के लिए लगाए थे।

विराट कोहली शतक के करीब

पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा 57 रन बनाकर आउट हुए हैं। अबतक भारत को 3 विकेट गिर गए हैं। क्रीज पर विराट कोहली और वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले रोहित शर्मा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद आउट हुए हैं। रोहित के नाम अब वनडे में 352 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। बता दें कि शाहिद ने 351 छक्के वनडे में लगाए थे। बता दें कि इस समय विराट कोहली शतक के करीब है।

