Patanjali Desi Ghee : बाबा रामदेव यानि पतंजलि की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि कंपनी घी के सैंपल फेल साबित हुए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने घी को लेकर अहम कदम उठाया। कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर 1 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही खाद्य विभाग का कहना है कि ये खाने लायक भी नहीं है।

पतंजलि ने टेस्ट को बताया गलत

हालांकि पतंजलि ने इस टेस्ट को गलत बताया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में घी का सैंपल लिया गया था, इसकी जांच प्रदेश स्तर रूद्रपुर और राष्ट्रीय स्तर गाजियाबाद की लैब में कराई गई थी। जांच में घी स्टैंडर्ड पर खड़ा नहीं उतरा। खाद्य संरक्षा असिस्टेंट कमिश्नर आरके शर्मा ने कहा कि अगर किसी ने यह घी खाया है तो लोग बीमार हो सकते हैं।

पतंजलि ने कहा है कि रेफरल लेबोरेटरी NABL से गाय के घी के टेस्ट के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसलिए किया गया टेस्ट स्वीकार्य नहीं है। यह हास्यास्पद और घोर आपत्तिजनक है कि एक सब-स्टैंडर्ड लैब ने पतंजलि के सर्वश्रेष्ठ गाय के घी को सब-स्टैंडर्ड बताया है।

भारत का स्वदेशी ब्रांड

पतंजलि पिछले कुछ सालों से लगातार विवादों का हिस्सा बन गया है। एक समय यह भारत का सबसे मजबूत स्वदेशी ब्रांड बनकर उभरा, लेकिन बाद में बिजनेस में नुकसान झेलना पड़ा, कई केस दर्ज हुए और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे।

क्या है असली घी की पहचान

असली घी की पहचान घी को अच्छी तरह गर्म करके करें। इसके बाद घी को कांच के गिलास में भरकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। कुछ देर बाद आपको उसपर एक अलग परत दिखाई दे तो वह शुद्ध है, अगर ऐसा ना हो तो वह किसी लायक नहीं, शरीर में बिमारियों का कारण बन सकता है। बता दें कि नकली घी खाने से आपको कैंसर का खतरा दिल की बीमारियों का खतरा, पाचन तंत्र को नुकसान, इम्यूनिटी कमजोर, लिवर और किडनी को नुकसान हो सकता है।

