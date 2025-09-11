राष्ट्रीय

नेपाल में फिर हिंसा, जेल तोड़कर भागने वाले कैदियों पर सेना ने की फायरिंग, 2 की मौत

Ajay Yadav11 September 2025 - 12:52 PM
Nepal Violence :
फटाफट पढ़ें

  • रामेछाप जेल में कैदी भागने लगे
  • सेना की फायरिंग से दो की मौत
  • दस कैदी गोली लगने से घायल
  • काठमांडू से बांग्लादेशी पकड़ा गया
  • आंदोलन में करीब पंद्रह हजार फरार

Nepal Violence : नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता और उथल-पुथल के बीच, रामेछाप जेल में कैदियों ने भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में सेना ने फायरिंग की.

सेना की फायरिंग में दो कैदियों की मौत हो गई, जबकि झड़प के दौरान दस अन्य कैदियों को गोली लगी है. नेपाल में सेना के नियंत्रण में आने के बाद यह पहली बार है जब ऐसी गोलीबारी हुई है. इससे पहले, काठमांडू जेल से फरार हुए एक बांग्लादेशी नागरिक को एसएसबी ने गिरफ्तार किया था. यह व्यक्ति सोने की तस्करी के आरोप में पिछले पांच साल से नेपाल की जेल में बंद था.

काठमांडू से बांग्लादेशी पकड़ा गया

बिहार-नेपाल सीमा के रक्सौल क्षेत्र में तैनात एसएसबी की 47वीं बटालियन ने एक बांग्लादेशी नागरिक महमद अबुल हसन ढाली को हिरासत में लिया है. एसएसबी 47वीं बटालियन के कमांडेंट संजय पांडे ने बताया कि नेपाल में हाल की तीन दिनों से बदलती स्थिति को देखते हुए सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है. बुधवार को दोपहर करीब तीन बजे संदिग्ध व्यक्ति को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया.

नेपाल में 15,000 से अधिक कैदी जेल से भागे

जांच के दौरान महमद अबुल हसन ढाली ने बताया कि वह काठमांडू की जेल में पांच साल से बंद था और हाल ही में नेपाल में हुए जेल ब्रेक के दौरान भागकर रक्सौल पहुंचा है, उसे आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए हरपुर थाना को सौंपा जा रहा है. बताया जा रहा है कि नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ जारी आंदोलन के दूसरे और तीसरे दिन नेपाल के विभिन्न जिलों से लगभग 15,000 कैदी जेल से फरार हो गए हैं.

