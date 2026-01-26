Uttar Pradesh

कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखा संस्कृति और आधुनिकता का भव्य संगम

Ajay Yadav26 January 2026 - 1:54 PM
2 minutes read
Republic Day Parade 2026 :
कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखा संस्कृति और आधुनिकता का भव्य संगम

Republic Day Parade 2026 : उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक प्रगति का अद्भुत संगम आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित झांकी में देखने को मिला. बुंदेलखंड की प्राचीन विरासत और आधुनिक उत्तर प्रदेश की झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे लोग तालियों की गड़गड़ाहट के बीच खड़े होकर झांकी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाए. इस झांकी की थीम ‘बुंदेलखंड की शाश्वत भव्यता’ थी.

प्रदेश की झांकी के अग्रभाग में कालिंजर की प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक, एकमुखी लिंग का भव्य रूपांकन दिखाई दे रहा था, जो बुंदेलखंड की गहन आध्यात्मिक चेतना और उत्कृष्ट वास्तुकला परंपरा का प्रतीक है. झांकी का मध्य भाग इस क्षेत्र की जीवंत शिल्प परंपराओं को दर्शाता है, जिसमें मृद्भांड कला, मनका शिल्प और रंग-बिरंगे स्थानीय हाट की झलक शामिल थी. ये सभी प्रस्तुतियां ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) योजना के अंतर्गत आती हैं, जो बुंदेलखंड की सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव को दर्शाती हैं.

झांकी में दिखी संस्कृति और विकास की झलक

झांकी में पारंपरिक बुंदेली लोक नर्तकों की रंग-बिरंगे परिधानों में सजी मनोहारी प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को जीवंत और उल्लासमय बना दिया. उनकी सधी हुई लय, भावपूर्ण मुद्राएँ और गतिशील नृत्य बुंदेलखंड की सांस्कृतिक आत्मा को सजीव रूप में उभार रहे थे. इसके बाद झांकी ने धीरे-धीरे आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली स्वरूप का रूप ले लिया. कालिंजर किले से प्रेरित भव्य वास्तुकला के मुखौटे के भीतर तेजी से उभरते एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और नए दौर के विनिर्माण के दृश्य प्रस्तुत किए गए, जो प्रदेश की प्रगति और भविष्य की दिशा को सशक्त रूप से दर्शा रहे थे.

यूपी की झांकी ने रचा इतिहास

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की झांकी ने इस बार कर्तव्य पथ पर एक नया इतिहास रच दिया. इस झांकी के माध्यम से प्रदेश के विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को प्रस्तुत किया गया कि किस तरह उत्तर प्रदेश आज अपनी संस्कृति के साथ आधुनिकता के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें – पंजाब का ‘खूनी सड़क’ अब सुरक्षित सड़क में तब्दील, हादसों में 48% गिरावट, SSF मॉडल ने बचाई अनमोल जिंदगियां

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav26 January 2026 - 1:54 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of गणतंत्र दिवस पर मायावती का संदेश – संविधान की मंशा के अनुसार जनकल्याण हो, कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग

गणतंत्र दिवस पर मायावती का संदेश – संविधान की मंशा के अनुसार जनकल्याण हो, कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग

26 January 2026 - 1:37 PM
Photo of पीतल दस्तकारी के महारथी चिरंजीलाल यादव को पद्मश्री, चार दशक की मेहनत को मिला प्रतिष्ठित सम्मान

पीतल दस्तकारी के महारथी चिरंजीलाल यादव को पद्मश्री, चार दशक की मेहनत को मिला प्रतिष्ठित सम्मान

26 January 2026 - 11:47 AM
Photo of मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं

26 January 2026 - 10:19 AM
Photo of अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी

अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी

26 January 2026 - 9:26 AM
Photo of डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ‘भगवान’ कहकर किया संबोधित, कहा- निवेदन है कि वे स्नान कर लें

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ‘भगवान’ कहकर किया संबोधित, कहा- निवेदन है कि वे स्नान कर लें

26 January 2026 - 8:17 AM
Photo of हिंदू छात्रा को पहनाया बुर्का, करती थी ब्रेनवॉश, पीड़िता के भाई की शिकायत पर पांच नाबालिग छात्राओं पर मामला दर्ज

हिंदू छात्रा को पहनाया बुर्का, करती थी ब्रेनवॉश, पीड़िता के भाई की शिकायत पर पांच नाबालिग छात्राओं पर मामला दर्ज

24 January 2026 - 6:31 PM
Photo of शंकराचार्य विवाद पर मायावती का बड़ा बयान: कहा- धर्म के मामलों में बढ़ रहा राजनीतिक हस्तक्षेप

शंकराचार्य विवाद पर मायावती का बड़ा बयान: कहा- धर्म के मामलों में बढ़ रहा राजनीतिक हस्तक्षेप

24 January 2026 - 2:21 PM
Photo of जातिगत जनगणना 2027 पर अखिलेश यादव का हमला, बोले- जाति का कॉलम नहीं तो गिनती कैसे होगी?

जातिगत जनगणना 2027 पर अखिलेश यादव का हमला, बोले- जाति का कॉलम नहीं तो गिनती कैसे होगी?

24 January 2026 - 2:16 PM
Photo of Noida Violence : नोएडा में बारात पर हमला, बारातियों को दौड़ाकर पीटा, ICU में चल रहा इलाज

Noida Violence : नोएडा में बारात पर हमला, बारातियों को दौड़ाकर पीटा, ICU में चल रहा इलाज

24 January 2026 - 1:40 PM
Photo of उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस: राष्ट्रपति, पीएम मोदी और CM योगी ने दी बधाई

उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस: राष्ट्रपति, पीएम मोदी और CM योगी ने दी बधाई

24 January 2026 - 1:15 PM
Back to top button