Uttar Pradesh : यमुना एक्सप्रेस-वे पर मंगलावर की सुबह भीषण हादसा हो गया। घने कोहरे में दृश्यता कम होने के कारण 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। मौके पर कई वाहनों में धमाके के साथ आग लग गई। जिसके बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के मुताबिक हादसे में अब तक 10 लोगों के मौत की सूचना है। वहीं 80 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पाते ही पुलिस और जिला प्रसाशन की टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है।

4 शवों की पहचान हुई

हादसे के बाद फायरबिग्रेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घायलों को वाहनों से बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही डीएम, एसएसपी समेत सीओ और एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए। और पूरे हादसे पर संज्ञान लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 4 शवों की पहचान हुई है, जबकी अन्य की शिनाख्त की जा रही है।

सीएम योगी ने किया ऐलान

मुख्यमंत्री योगी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए सभी मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। और घायलों का बेहतर इलाज कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के अनुसार सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और प्रशासन की ओर से हर आवश्यक सहायता मुहैया करवाई जा रही है।

