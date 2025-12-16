Uttar Pradesh

यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, 10 लोग जिंदा जले , 80 की हालत गंभीर

Karan Panchal16 December 2025 - 1:48 PM
1 minute read
Uttar Pradesh
यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, 10 लोग जिंदा जले , 80 की हालत गंभीर

Uttar Pradesh : यमुना एक्सप्रेस-वे पर मंगलावर की सुबह भीषण हादसा हो गया। घने कोहरे में दृश्यता कम होने के कारण 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। मौके पर कई वाहनों में धमाके के साथ आग लग गई। जिसके बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के मुताबिक हादसे में अब तक 10 लोगों के मौत की सूचना है। वहीं 80 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पाते ही पुलिस और जिला प्रसाशन की टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है।

4 शवों की पहचान हुई

हादसे के बाद फायरबिग्रेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घायलों को वाहनों से बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही डीएम, एसएसपी समेत सीओ और एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए। और पूरे हादसे पर संज्ञान लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 4 शवों की पहचान हुई है, जबकी अन्य की शिनाख्त की जा रही है।

सीएम योगी ने किया ऐलान

मुख्यमंत्री योगी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए सभी मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। और घायलों का बेहतर इलाज कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के अनुसार सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और प्रशासन की ओर से हर आवश्यक सहायता मुहैया करवाई जा रही है।

ये भी पढ़ें- सपा सांसद इकरा हसन ने नीतीश कुमार पर नाराजगी जताई, ट्वीट कर किया विरोध

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal16 December 2025 - 1:48 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of रामगोपाल यादव ने विकसित भारत रोजगार विधेयक का विरोध किया, विपक्ष ने मनरेगा नाम बदलने पर सवाल उठाए

रामगोपाल यादव ने विकसित भारत रोजगार विधेयक का विरोध किया, विपक्ष ने मनरेगा नाम बदलने पर सवाल उठाए

16 December 2025 - 12:14 PM
Photo of बस्ती में भीषण सड़क हादसा : तीर्थयात्रियों की बस और ट्रक की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल

बस्ती में भीषण सड़क हादसा : तीर्थयात्रियों की बस और ट्रक की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल

16 December 2025 - 11:28 AM
Photo of UP में ठंड और घना कोहरा, विजिबिलिटी घटने से सड़क-रेल-हवाई यातायात प्रभावित

UP में ठंड और घना कोहरा, विजिबिलिटी घटने से सड़क-रेल-हवाई यातायात प्रभावित

16 December 2025 - 8:29 AM
Photo of ग्रेटर नोएडा : ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में 14 गाड़ियां आपस में टकराईं, 4 घायल

ग्रेटर नोएडा : ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में 14 गाड़ियां आपस में टकराईं, 4 घायल

15 December 2025 - 2:07 PM
Photo of आगरा में घना कोहरा, ताजमहल देखना पड़ा मुश्किल, पर्यटक मायूस

आगरा में घना कोहरा, ताजमहल देखना पड़ा मुश्किल, पर्यटक मायूस

15 December 2025 - 12:56 PM
Photo of अखिलेश यादव ने सीएम योगी के SIR बयान पर कसा तंज, कहा- ‘बीजेपी मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..’

अखिलेश यादव ने सीएम योगी के SIR बयान पर कसा तंज, कहा- ‘बीजेपी मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..’

15 December 2025 - 11:25 AM
Photo of पंकज चौधरी निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुने गए, पीयूष गोयल ने किया ऐलान

पंकज चौधरी निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुने गए, पीयूष गोयल ने किया ऐलान

14 December 2025 - 3:34 PM
Photo of यूपी में कफ सिरप तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, एफएसडीए ने दो फर्मों के लाइसेंस रद्द किए

यूपी में कफ सिरप तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, एफएसडीए ने दो फर्मों के लाइसेंस रद्द किए

14 December 2025 - 2:15 PM
Photo of नदवा दारुल उलूम कॉलेज : प्रिंसिपल समेत 4 के खिलाफ FIR, हॉस्टल में फिलीपींस नागरिक ठहराने का आरोप

नदवा दारुल उलूम कॉलेज : प्रिंसिपल समेत 4 के खिलाफ FIR, हॉस्टल में फिलीपींस नागरिक ठहराने का आरोप

14 December 2025 - 11:47 AM
Photo of Stray Dogs: पागल कुत्ते ने मचाया आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों पर किया हमला, दहशत में लोग

Stray Dogs: पागल कुत्ते ने मचाया आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों पर किया हमला, दहशत में लोग

13 December 2025 - 5:50 PM
Back to top button