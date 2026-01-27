बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

UGC के नए नियमों पर सवर्णों का विरोध, कुमार विश्वास ने कविता के जरिए जताया गुस्सा

Shanti Kumari27 January 2026 - 1:42 PM
2 minutes read
UGC Controversy

UGC Controversy : यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के नए नियमों को लेकर विवाद शरु हो गया है। सवर्ण अब खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर सरकार भी एक्शन में आ गई है और बीच का रास्ता निकालने के लिए मंथन शुरू किया है। इन सबके बीच कवि डॉ. कुमार विश्वास ने एक कविता के रूप में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने मंगलवार को एक्स पर स्व० रमेश रंजन की एक कविता पोस्ट कर यूजीसी एक्ट के विरोध में दर्द बयां किया है।

उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि, 

“चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा,

राई लो या पहाड़ लो राजा,

मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूं मेरा,

रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा…।”

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया त्यागपत्र

दरअसल ये विवाद तब तूल पकड़ा जब यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बरेली के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। आज वह बरेली जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर भी बैठ गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के बाद यूजीसी ने नियमों में बदलाव किया है।

नियमों में किए गए इन बदलावों के कारण बढ़ा विवाद

भेदभाव के दायरे को सख्त और विस्तृत करना

दरअसल, 2026 के नियमों में भेदभाव की परिभाषा को ज्यादा सख्त और विस्तृत किया गया है, जो 2012 के नियमों की तुलना में अधिक व्यापक है। इसके साथ ही जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें अब एससी, एसटी के अलावा ओबीसी के छात्रों और कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।

झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान हटाना

बता दें कि साल 2012 के नियमों में झूठी शिकायतों पर जुर्माने और दंड के प्रावधान थे, लेकिन 2026 के नियमों में इसे हटा दिया गया है ताकि असली पीड़ित शिकायत करने से न डरें। इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिनके पक्ष में ये नियम लगाए गए हैं वो इसका गलत इस्तेमाल कर सवर्णों को फंसा सकते हैं।

सख्त निगरानी तंत्र व संस्थानों पर जिम्मेदारी

इसके अलावा नए नियम में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को समता दस्ते और समता दूत की नियुक्ति करनी होगी। साथ ही भेदभाव के मामलों पर सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देनी होगी। दंड विधि के तहत मामला बनता है तो पुलिस को तत्काल सूचित किया जाएगा। साथ ही यदि संस्थान नियमों का पालन नहीं करते हैं तो यूजीसी दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है, जैसे डिग्री, वित्तीय मदद या ऑनलाइन कोर्सों पर रोक लगाना।

ये भी पढ़ें – कांग्रेस के पूर्व सांसद शकील अहमद का दावा – कांग्रेस नेतृत्व मुझे जान से मारने की कर रही है तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari27 January 2026 - 1:42 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of भारत-EU के बीच बड़ी डील, PM मोदी ने की घोषणा, अमेरिकी वित्त मंत्री ने यूरोप पर लगाए आरोप

भारत-EU के बीच बड़ी डील, PM मोदी ने की घोषणा, अमेरिकी वित्त मंत्री ने यूरोप पर लगाए आरोप

27 January 2026 - 1:59 PM
Photo of UGC नए नियम पर विवाद, सवर्ण छात्रों का विरोध, पिछड़े वर्ग के लिए सुरक्षा जरूरी, क्यों मचा हंगामा

UGC नए नियम पर विवाद, सवर्ण छात्रों का विरोध, पिछड़े वर्ग के लिए सुरक्षा जरूरी, क्यों मचा हंगामा

27 January 2026 - 12:43 PM
Photo of गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता गिरफ्तार, 50 लाख की रंगदारी का मामला

गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता गिरफ्तार, 50 लाख की रंगदारी का मामला

27 January 2026 - 11:25 AM
Photo of दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 3-4 किमी. दूर तक घसीटती रही कार, 4 की मौत  

दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 3-4 किमी. दूर तक घसीटती रही कार, 4 की मौत  

27 January 2026 - 11:10 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का किया जिक्र

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का किया जिक्र

27 January 2026 - 10:10 AM
Photo of गणतंत्र दिवस परेड में शामिल पंजाब की झांकी ने पूरे देश को किया गौरवान्वित, प्रस्तुत किया गया अद्भुत जारा

गणतंत्र दिवस परेड में शामिल पंजाब की झांकी ने पूरे देश को किया गौरवान्वित, प्रस्तुत किया गया अद्भुत जारा

27 January 2026 - 8:23 AM
Photo of अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति मुर्मू ने अशोक चक्र से किया सम्मानित

अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति मुर्मू ने अशोक चक्र से किया सम्मानित

26 January 2026 - 3:56 PM
Photo of खेसारी लाल यादव का रवि किशन पर तंज: ‘आप बाप मत बनिए, शुक्र मनाइए कि…’

खेसारी लाल यादव का रवि किशन पर तंज: ‘आप बाप मत बनिए, शुक्र मनाइए कि…’

26 January 2026 - 3:32 PM
Photo of Gangotri Dham : गंगोत्री धाम और मुखबा में अब गैर-हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित

Gangotri Dham : गंगोत्री धाम और मुखबा में अब गैर-हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित

26 January 2026 - 3:19 PM
Photo of अमेरिका और चीन ने भारत को दी बधाई, चीन ने कहा ‘अच्छा दोस्त और साझेदार’, अमेरिका ने बताया हिंद-प्रशांत क्षेत्र का अहम स्तंभ

अमेरिका और चीन ने भारत को दी बधाई, चीन ने कहा ‘अच्छा दोस्त और साझेदार’, अमेरिका ने बताया हिंद-प्रशांत क्षेत्र का अहम स्तंभ

26 January 2026 - 3:11 PM
Back to top button