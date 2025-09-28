Uttar Pradesh

उदित राज ने बरेली हिंसा में मिलीभगत का लगाया आरोप, कहा ‘आई लव मोहम्मद’ पर सावधानी जरूरी

Ajay Yadav28 September 2025 - 3:33 PM
2 minutes read
फटाफट पढ़ें

  • उदित राज ने बरेली लाठीचार्ज का विरोध किया
  • योगी सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया
  • आई लव मोहम्मद पर सावधानी जरूरी बताई
  • हिंसा की निष्पक्ष जांच और सजा की मांग की
  • भारत-पाक मैच पर केंद्र सरकार की आलोचना की

Congress Leader Claim : कांग्रेस नेता उदित राज ने यूपी के बरेली में उपद्रवियों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि “माहौल खराब करने वाले मौलाना की डेंटिंग पेंटिंग करना जरूरी था. उन्होंने कहा कि कई मौलाना बीजेपी से मिले हुए हैं और हिंसा बीजेपी की मिलीभगत से हो रही है.

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, “कई मौलानाओं ने बीजेपी से हाथ मिलाया हुआ है और ये उनके हित में है कि देश में हिंदू-मुस्लिम होता रहे.” उन्होंने ये भी कहा कि जो दिखता है वह होता नहीं है. उदित राज ने कहा कि ‘आई लव मोहम्मद’ उसी तरह है जिस तरह से ‘बजरंग बली की जय हो’ और ‘जय श्रीराम’ जैसे नारे हैं. इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है. बरेली की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जांच में जो दोषी पाए जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उदित राज ने कहा कि योगी सरकार जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई नहीं करेगी बल्कि उसे और बढ़ाएगी. ये भी हो सकता है कि जो निर्दोष हों, उन्हें ही पकड़ लिया जाए. ये घटना मिलीभगत से हो सकती है इसलिए किसी भी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

आई लव मोहम्मद’ पर सावधानी जरूरी

उदित राज ने ‘आई लव योगी आदित्यनाथ’ और ‘आई लव अखिलेश यादव’ के पोस्टर पर कहा कि यह भावनाएं व्यक्त करने का तरीका है, जिसे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग ‘आई लव मोहम्मद’ का पोस्टर लेकर चल रहे हैं, वे ध्यान दें कहीं कोई कुछ गलत न हो जाए.

वहीं एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के फाइनल मैच पर उदित राज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने दूसरे देश में बयान दिया था कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है. अब उसी आतंकवादी देश से मैच खेला जा रहा है. ये केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र है.

